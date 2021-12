Sin duda alguna, ‘Stuart Little’ fue una de los largometrajes que marcó la infancia de muchos niños de finales de la década de los 90 y principios de siglo.



La película trata sobre la vida de un ratón que puede hablar y está en un instituto para huérfanos a la espera de una familia.



El ratón Stuart es adoptado por una pareja de esposos que quiere un compañero para George, su único hijo biológico.



(Le puede interesar: Actriz de ‘Black Panther’ causa polémica por no creer en las vacunas).

Facebook Twitter Linkedin

Stuart Little fue estrenada el 5 de diciembre de 1999. Foto: Sony Pictures

Ese pequeño niño es el actor Jhonatan Lipnicki, quien no solo es reconocido por darle vida al hermano de Stuart Little, sino también por interpretar al pequeño Ray en ‘Jerry Maguire’, película con la que hizo su debut en la pantalla grande.



Sin embargo, la fama le trajo algunos contratiempos al actor: al convertirse en celebridad a tan temprana edad, su vida social y familiar se estaba viendo truncada por los constantes acosos de sus compañeros de clase y los fanáticos de la película.



Según han reseñado diversos portales especializados, Lipnicki empezó a sufrir de depresión y ansiedad, por lo que tuvo que ser llevado a terapia desde que tenía apenas 10 años.



En la actualidad, ya no es el pequeño niño que maravilló por su actuación como hermano de un ratón. En el transcurso de su adolescencia practicó diferentes deportes y con 30 años se nota que es una persona muy atlética.

¿Qué hace y cómo luce 22 años después Jhonatan Lipnicki?

Después de ‘Stuart Little’, el actor cayó en una profunda depresión, estado que no le impidió seguir en el mundo del espectáculo, aunque con menos visibilidad de la que tenía cuando hizo parte de la familia Little.



Estuvo en producciones como ‘El Pequeño Vampiro’, dándole vida a Tony; en ‘Las aventuras de Zachary Beaver’ y en 'Por Amor al Dinero' (2012).



Estos papeles, si bien le seguían dando vigencia en Hollywood, no fueron lo suficientemente alentadores: la audiencia y los mismos directores se empezaron a olvidar de él.



(También: Fotos: la tripulación que está en el espacio para grabar una película).

Jhonatan Lipniki sufrió de depresión y ansiedad en su niñez. Foto: captura de pantalla - Instagram: @jonathanlipnicki Jhonatan Lipniki sufrió de depresión y ansiedad en su niñez. Foto: captura de pantalla - Instagram: @jonathanlipnicki Jhonatan Lipniki sufrió de depresión y ansiedad en su niñez. Foto: captura de pantalla - Instagram: @jonathanlipnicki

‘Hubo profesores que me llamaron vago por mi profesión’

En una entrevista para ‘Toofab’, en 2017, manifestó lo duro que fue su niñez después de protagonizar ‘Stuart Little’.



“Me decían que era alguien del pasado, que nunca volvería a tener trabajo. Me hicieron sentir una basura todos los días de la escuela hasta el punto que tenía ataques de pánico cada noche porque me preguntaba cómo iba a pasar el día”, contó.



"Todo lo que siempre he querido hacer en toda mi vida es hacer películas. Que se burlen de mí por lo que amas y que te digan que no vas a tener éxito es difícil. Incluso hubo profesores que me llamaron vago, pero luego descubrí que tenía una discapacidad de aprendizaje llamada disgrafía", agregó. Dicha condición consiste en la dificultad para escribir textos escritos.



Pese a las constantes críticas, el actor ha seguido inmerso en el mundo del cine, pero ejerciendo el rol de productor en algunas películas de corte independiente.



Su participación frente a las cámaras se redujo de forma significativa tras los icónicos papeles de su niñez.

Facebook Twitter Linkedin

El actor es deportista aficionado de Artes Marciales Mixtas. Foto: Gracie Films / captura de pantalla - Instagram : @jonathanlipnicki

Entre las artes marciales y el cine independiente

El hombre es muy activo en redes sociales. En estas plataformas suele compartir sus próximos proyectos, su amor por los perros y el Jiu Jitsu, deporte que ha practicado por varios años y le ha ayudado en la vida, según comentó en algunas publicaciones.



Lipnicki ha sabido sobrellevar su depresión con las artes marciales, a la par que ejerce, con disciplina y tenacidad, su profesión en el cine independiente norteamericano.

Más noticias

Kamasutra: ¿cuáles son las posturas más placenteras para un 'rapidito'?

El niño 'drag queen' que sorprendió con su imitación de Amy Winehouse

Conozca el restaurante donde un plato puede costar $3.500.000, ¿iría?

Hombre demanda a psíquica por 'amarre' que supuestamente le hizo su exnovia

Paso a paso para obtener una beca universitaria para estudiar en Canadá

Tendencias EL TIEMPO