El niño de 'E.T., el extraterrestre' fue detenido por manejar borracho

¿Quién no recuerda a Elliot? El amable niño que protagonizó la película 'E.T., el extraterrestre' marcó a toda una generación que se alegró o se angustió con el destino del curioso alienígena durante su visita a la Tierra.



Henry Thomas, quien interpretó a Elliot, ya no conduce una bicicleta 'mágica' y ya no es un niño: ahora, a sus 48 años maneja un vehículo común y, además, fue detenido por conducir en estado de ebriedad.

El pasado 21 de octubre los oficiales de Oregón, Estados Unidos, recibieron una llamada en la que un ciudadano reportaba la inusual trayectoria de un vehículo que iba y volvía realizando peligrosas maniobras en zig-zag en una zona residencial.



Según el reporte policial, las autoridades encontraron el carro y, cuando se fijaron en los documentos, vieron que se trataba de un tal Henry Thomas que aseguraba ser un aclamado actor de Hollywood; también notaron cierto desequilibrio causado por el consumo de alcohol.



Incluso, según dijeron, Thomas estaba desmayado sobre el volante y tuvieron que despertarlo para hacer los procedimientos respectivos.

El mismo conductor imprudente, en medio de su estado de alucinación, le recordó a los oficiales su papel en la película de Steven Spielberg de 1982.



La policía aseguró que Thomas tenía dificultades para movilizarse fuera del vehículo. Parecía habitar otro planeta.



Según el medio 'TMZ', el actor fue liberado el martes tras pasar poco más de 12 horas detenido.

Thomas estaba desmayado sobre el volante y tuvieron que despertarlo para continuar con los procedimientos respectivos FACEBOOK

TWITTER

¿Qué pasó con los actores de E.T.?

Este insólito suceso judicial retornó a la escena a Thomas quien, a pesar de haber participado en diversas producciones durante el transcurso de los años, sigue encasillado como Elliot, el amigo del extraterrestre.



La película, que fue un pequeño 'estancamiento' para algunos, fue el impulso para otros. Una pequeña Drew Barrymore interpretó a la hermana de Elliot en la cinta; hoy, es una de las actrices más aclamadas del género de la comedia en Hollywood.



¿Y E.T.? El extraterrestre fue interpretado, en la mayoría de tomas, por Pat Welsh, sin embargo, el personaje interplanetario fue creado a partir de un conjunto de sonidos de personas y animales en diversas situaciones.

TENDENCIAS EL TIEMPO