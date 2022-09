Maverick Waler, de cinco años, se ha hecho viral en Estados Unidos luego de que se conociera su caso. El menor nació con una enfermedad denominada comúnmente como ‘queso suizo’, que se caracteriza por la presencia de agujeros en algunos órganos.



Los papás del pequeño son Brad y Ellyn Waler, una familia residente de Redmond, Oregon, ubicada a unas horas de Portland. Cuando la madre se encontraba en la semana 20 de embarazo, descubrieron la condición cardíaca.



Tras una ecografía, debieron asistir a un cardiólogo infantil que confirmó las sospechas de otros médicos. Maverick nacería con agujeros en su corazón y tendría que ser en una cesárea realizada en Portland.



Luego de nacer, sería trasladado inmediatamente a cirugía. Los doctores habían advertido a sus padres que el menor tendría una vida llena de procedimientos de salud, por lo que los Waler ya estaban preparados para la operación.



Los encargados del caso, esperaban realizar una cirugía luego del nacimiento, chequeos en la infancia y un trasplante de corazón en la adolescencia o a principios de la adultez. En una entrevista para ‘FOX News Digital’, los papás del pequeño recordaron su experiencia de los últimos años.



“En ese momento, ya no íbamos a tener un parto normal. Maverick tendría que nacer en Portland y, probablemente, necesitaría una intervención inmediata (…) todo es tan nuevo que, realmente, no sabes cómo procesarlo de manera diferente a lo que tienes frente a ti”, expresó Brad, padre del menor.



Maverick llegó al mundo el 13 de junio de 2017. Al nacer, los médicos no esperaban que tuviera una baja frecuencia cardiaca, por lo que tuvo que esperar dos semanas en una UCI neonatal para ser operado por primera vez.



La cirugía fue un éxito y el pequeño fue llevado a casa con sus padres. Sin embargo, días después estos notaron que la cicatriz de su pecho se veía roja e infectada. Regresaron al hospital y el pequeño Maverick debió ser internado durante otra semana hasta que al fin volvió a su hogar.



“Tenía muchas necesidades médicas, pero fue agradable llevarlo a casa y hacer cosas de ‘bebé normal’”, señaló Brad Waller.

La familia continua residiendo en Oregon, al oeste del país.

El pequeño tras la operación

Maverick vivió con calma durante sus primeros cuatro años de vida. Luego de la cirugía inicial, tuvo que asistir a chequeos periódicos de salud pero sin mayores complicaciones.



“Todos pensaron que necesitaría cirugía nuevamente después de un año, tal vez dos años, pero siguió haciéndolo muy bien. Todos sus números de oxígeno en la sangre fueron realmente buenos. Quería que tuviera la mayor edad posible antes de someterse a otra operación”, afirmó el padre.



En 2021 Maverick volvió a sufrir una complicación. Los niveles de oxígeno en su sangre bajaron repentinamente, lo que alertó a sus familiares. Los Waler se pusieron en contacto con el director de cirugía cardiaca pediátrica congénita en el New York Presbyterian Morgan Stanley Children 's Hospital, doctor Emile Bacha, que terminó salvando la vida del menor.



“Es siempre la mejor opción porque el resultado final es un corazón normal. Cada vez que tienes la oportunidad de repararlo de una manera correcta, definitivamente, es la mejor forma de avanzar… La cantidad de agujeros que tenía era extrema. Normalmente, obtienes tal vez cinco, seis, siete y luego intentas cerrarlos todos, pero tenía doce”, aseguró Bacha para ‘Fox News Digital’.



Bacha utilizó un procedimiento único en el mundo y desarrollado por él mismo. El médico de Nueva York ha realizado esta operación veinte veces y su objetivo es reparar todos los agujeros y dejar el corazón en buen estado.

