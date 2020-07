Video: niño de cinco años defiende a su mamá de un ladrón

Cámaras de seguridad de una residencia en el barrio Vélez Sársfield, en Códoba, Argentina, captaron el momento en que una mujer toca el timbre de su vivienda y, mientras espera que le abran a ella y a su pequeño, es atacada por un delincuente que intenta robarla.

La mujer identificada como Analía Lazarec, regresaba con su hijo de la casa de una vecina, el niño, de tan solo cinco años, jugaba mientras esperaba poder ingresar a su hogar. En eso, un encapuchado aborda a la mujer por la espalda y le pide que le entregue el celular, Lazarec forcejea con el hombre hasta que caen al suelo y es, en ese momento, cuando el niño se da cuenta de lo que sucede y se abalanza contra el ladrón.



En el video se puede observar cómo el pequeño golpea en varias oportunidades al hombre, en un intento desesperado y valiente por rescatar a su madre que estaba tirada en el piso.

Mi tía, víctima de un intento de robo. Una vez más. Barrio Parque Vélez Sarsfield otra vez. Pero esta vez con su hijo de 5 años defendiendola. Impresionante el asco que siento por personas como este animal!!!!! Y la policía "no lo encontró. @ElDoce ***** pic.twitter.com/NsLHRMIt2L — Karen Gisel † (@Kgmartiinez) July 19, 2020



"Salía con mi hijo a la casa de una vecina. Mi marido estaba adentro con otro hijo. Me dijo ‘dame el celular’. Me agarra y me mete la mano en el bolsillo. Me dijo que me iba a pegar un tiro y vi que no tenía arma, entonces me resistí… empecé a gritar”, relató Lazarec a medios locales.



Los gritos de la mujer alertaron a su esposo quien de inmediato salió en su defensa, pero el ladrón logró escapar luego de que el hombre se enredara y cayera mientras lo perseguía.



Lazarec contó, además, que fue hasta que vio el video de las cámaras de seguridad, cuando se dio cuenta que su hijo intentó defenderla.



“Luego que vi el video, yo jamás imaginé que mi hijo me iba a defender de esa manera, yo pensé que mi hijo estaría llorando en un rincón o no sé, gritando por otro lado. Y la verdad que esa acción de él demuestra que no todos los niños reaccionan así, pero mi hijo reacciona así porque ya es el tercer robo que me pasa junto con él”.



Afirmó que el niño está bien y que entiende lo sucedido, pero pese a las recomendaciones de su madre si ocurre un incidente parecido, el menor asegura que saldrá nuevamente a defenderla.



“Yo le dije, Martín, a la próxima pedí auxilió, gritá. ‘No mamá yo te voy a salir a defender’. Y cómo le cambias esa mentalidad a un niño” cuestionó la mujer, quien además aprovechó las cámaras del medio ‘TN’ para denunciar la inseguridad en el sector y la falta de acción de las autoridades.



“Si las personas que están para defendernos no están cómo puede ser que un niño de cinco años tenga que salir a defenderme… Ya no podemos vivir más así, y si ellos salen a robar a cara descubierta, nosotros ya salimos a defendernos, o sea no nos queda otra”, concluyó.



