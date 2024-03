Niño de 14 años renunció a su tratamiento de leucemia y quiere cumplir un último sueño

El Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos menciona que el cáncer es una enfermedad invasora que afecta a millones de personas alrededor del mundo. De igual forma, ha indicado que son varios los factores que se asocian con el desarrollo de esta enfermedad en las diferentes partes del cuerpo.



La Sociedad Americana del Cáncer dice que la leucemia es el cáncer más común en niños y adolescentes, representando casi 1 de cada 3 cánceres. También el portal especializado en salud asegura que alrededor de 3 de cada 4 casos de leucemia en niños y adolescentes son leucemia linfocítica aguda (ALL).

En los últimos días, se conoció por medio de las diferentes redes sociales, la historia de José Armando, un niño de 14 años de México que ha decidido abandonar su tratamiento de radioterapia y quimioterapia al que se ha sometido desde que tenía cinco años con el fin de combatir la leucemia.

Su familia le dijo a varios medios de comunicación mexicanos que desde que descubrieron la enfermedad, el pequeño José Armando se ha sometido a más de 120 sesiones de quimioterapia y aunque por un tiempo el menor logró superar el padecimiento, en octubre del 2023 nuevamente fue diagnosticado, por lo que sus médicos le recomendaron un tratamiento más agresivo.



Han pasado varios meses desde que fue diagnosticado y recientemente con gran valentía, José Armando le contó a su familia que no se sometería al tratamiento y se dedicará a “divertir la vida”.

Se sabe que la decisión fue respaldada por su madre, quien aceptó la petición de su hijo de no continuar con el tratamiento. En una entrevista con ‘TV Azteca’ el pequeño dijo que le preocupa el bienestar de su familia, por lo que se dedicará a ser feliz con su madre y su hermana.

"Me dijeron que si quería me podían volver a poner más tratamiento, pero yo ya no quise porque es muy fuerte. (Le dije a mi mamá) que ya no quería tratamiento; mejor a divertir la vida", contó el pequeño en la entrevista.



La historia de vida del pequeño José Armando ha ganado gran popularidad en las redes sociales, donde sus compañeros de colegio y algunos de sus familiares se unieron para hacer realidad uno de sus grandes sueños, tener una fiesta de cumpleaños.



Los estudiantes y padres de familiar de la telesecundaria ‘Nicolás Bravo’ de Xalapa, Veracruz, lograron su brindarle un emotivo y divertido festejo que resultó como él lo había soñado, pues le demostraron su cariño y homenajearon su vida.



José Armando Guzmán Mendoza dijo sentirse emocionado: “Yo no sabía nada y pues no me dijeron nada, todo estaba cerrado, yo pensé que era cumpleaños de la maestra o algo así y que no era para mí".

