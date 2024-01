Niño de 13 años logra terminar todo el Tetris en 38 minutos: así lo logró

Uno de los videojuegos más conocidos en el mundo es Tetris, que fue lanzado en 1984 y se ha vendido a más de 170 millones de personas, obteniendo el título del juego más vendido de la historia, según ‘Hobbie Consolas’.



(Lea también: Square Enix anunció que pretende que Final Fantasy XIV dure otros 10 años).



Este juego de video era tan popular en la época de los 80 que podía encontrarse tanto en los bares como en los salones recreativos, en los años 90 también estaba incluido dentro de la consola Nintendo Game Boy.

Este ha tenido diversos cambios a lo largo de los años, por tal motivo ahora se puede descargar en los dispositivos móviles e incluso jugarlo en línea, adicional a esto, le han hecho diversas versiones como el Tetris Effect que incluye la realidad virtual.



Gracias a estas novedades en el videojuego, las nuevas generaciones también pueden acceder a este y marcar nuevos récords mundiales, realizando algunas competiciones utilizando algunas técnicas como el ‘Rolling’ y el ‘Hyper tapping’ que les ayuda a presionar los botones mucho más rápido.



(Siga leyendo: 'Mami Nena': la abuela chilena de 81 años más famosa de los videojuegos).

Joven de 13 años rompió el récord de Tetris



Gracias a un video en YouTube del canal de un niño de 13 años que se hace llamar Blue Scuti, se pudo registrar cómo el joven logró terminar el videojuego en tan solo 38 minutos, desbloqueando la ‘Pantalla de la muerte’ en el nivel 157 y con un total de 1.510 líneas.



(De interés: Masahiro Sakurai, creador de 'Super Smash Bros', dice si se retiró de los videojuegos).

De acuerdo con ‘404 media’, lo anterior es sorprendente para los fanáticos del juego, ya que ningún humano había podido llegar al final, puesto que anteriormente solo lo había logrado un robot de inteligencia artificial.



Cabe aclarar que este logro fue obtenido desde la versión original del juego, que en algunos niveles puede presentar ciertas fallas, lo que dificulta aún más obtener algún récord, según ‘Xataca’.



Según el video publicado, el niño encaja las diferentes piezas del videojuego, hasta que hace un movimiento que logra borrar una de las líneas y es allí donde el juego se detiene. Ante esto, el pequeño lleva las manos hacia su cara dando una expresión de sorpresa y diciendo a su vez “¡Oh, Dios mío! Oh, Dios mío, Sí. Me voy a desmayar, no puedo sentir mis dedos, no puedo sentir mis manos”.



Por otra parte, la empresa que es dueña de este juego de video, Nintendo of America, expresó que no tenía “nada que anunciar sobre este tema”, de acuerdo con ‘NBC’.

The First Time Somebody Has Ever "Beat" Tetris

Más noticias en EL TIEMPO

¿Por qué ‘Disney’ volvió el juego de ‘El Rey León’ casi imposible de ganar?

Descubren un nuevo ‘Brutality’ en Mortal Kombat 1 del que no se tenía idea

Los juegos que saldrán en 2024 en PlayStation, Xbox y Nintendo Switch

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO