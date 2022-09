Con el lanzamiento del Álbum Panini del Mundial de Qatar 2022, los niños de diferentes países del mundo han venido publicando en redes sociales los momentos más especiales de su etapa como coleccionistas.



Este es el caso de Pedro Maron, un niño en Brasil, quien pese a su discapacidad visual, se las ha ingeniado para compartir los momentos agradables con sus amigos a la hora de pegar las figuritas.



El pequeño de once años, con una discapacidad visual, es un apasionado por el fútbol, de acuerdo con lo relatado por sus padres a medios de comunicación brasileños, desde que tuvo uso de razón el pequeño ha sido un fanático de este deporte.

Con siete años, para el Mundial de Rusia 2018, él manifestó un deseo de coleccionar las figuritas del álbum. Sin embargo, debido a su condición, no pudo cumplir con ese deseo, según cuenta el medio 'La Voz'.



En esta ocasión, el pequeño no ha querido estar alejado de esta fiesta y decidió adaptar el ejemplar que le regalaron al braille, el sistema de lectura y escritura táctil pensado para personas con discapacidad visual.



¿Cómo consiguió adaptar el álbum de Panini?



Su padre explicó el proceso diciendo que: “El álbum del Mundial de Qatar tiene unas páginas de la uno a la 20 y él (Pedro) sabe que cada página tiene 20 calcomanías, es más fácil para él ubicarlas”, dijo.



Sin embargo, refirió que, a diferencia de otros niños, debe recurrir a sus padres para que le ayuden a pegar las láminas: “Pero aún no tiene lo más importante para él, la gran emoción es abrir el paquete y saber si la figurita está ahí o no. Él nos necesita. Le decimos cuál es el cuadro y luego lo busca”.

El mismo, con toda la autoridad del caso, explicó el paso a paso para llenar el álbum del Mundial, empleando el sistema braille. “Qué tal un álbum más inclusivo, ¿eh? No estoy seguro de si esto es una buena idea”, dijo Pedro.

