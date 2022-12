En redes sociales se ha vuelto viral un video de un pequeño niño que canta la canción ‘Castillos’ de Amanda Miguel a todo pulmón. La grabación llegó a las manos de la Argentina, quien no solo compartió el clip, sino que también lo invitó a su próximo concierto.

En el corto video se puede ver al pequeño niño, identificado como Chucho, en el patio de su casa en Puebla, México, montando su triciclo. Mientras tanto de fondo se puede escuchar la canción ‘Castillos’ y en algunos pedazos el niño canta a grito herido: “Mi rey era un monstruo de piedra, con el corazón de piedra, pagó por mi amor con piedras”.



Cucho fue sorprendido por su hermana, quien en secreto lo grabó y al darse cuenta el menor soltó una gran carcajada. La grabación se ha vuelto muy popular en la red social y hasta el momento ha acumulado 14.9 millones de reproducciones y miles de comentarios de los internautas, los cuales se han sentido identificados con su interpretación.



“Ni Amanda Miguel le puso tanto sentimiento como él”, “Todos sintiendo el dolor de Chucho”, “Yo no sé ustedes pero yo quiero salir de peda con Chucho”, “A veces siento que somos yo y Chucho contra el mundo”, son algunos de los comentarios de la publicación.



Este video fue tan popular que llegó a manos de Amanda Miguel, quien en su cuenta oficial de Instagram publicó el video acompañado del siguiente mensaje: “¡Ya te vi, Chucho! Queridos amigos, me mandaron este video de Chucho cantando con tanto sentimiento, que quiero compartirlo con ustedes. Está divino”.



Sin embargo, la intérprete de ‘Así no te amará jamás’ sorprendió a sus seguidores al invitar al pequeño a su próximo concierto el 16 de marzo en el Auditorio Nacional.



“¡Ay Dios mío! Qué cosa este niño, qué bárbaro, qué sentimiento ¡mi amor! Quiero que vengas a un concierto mío, donde yo cante y te pueda recibir, mi amor, para darte cuantos besos en el Auditorio Nacional, próximamente”, comentó la argentina nacionalizada mexicana.



Los fans de Amanda Miguel han aplaudido el noble gesto de la cantante y han comentado: “Los Chucholovers estamos contentos”, “Excelente. Gracias Amanda Miguel. Chucho nos robó el corazón”, “This is awesome, chucho a todos nos encantó y gracias por invitarlo estoy dispuesto a ayudar con los gastos”, se lee en la publicación.

