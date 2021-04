Ninel Conde se pronuncia por primera vez sobre arresto de Larry Ramos

El pasado 16 de abril, el FBI capturó al empresario colombiano Larry Ramos en Miami (Florida, EE. UU.) acusado de fraude. Al parecer, el esposo de la cantante y actriz Ninel Conde se acercó a cientos de personas y personalidades para ofrecerles inversiones cuyos resultados nunca se vieron.



Aunque Ramos quedó en libertad bajo fianza, no puede salir de Miami y está a la espera de un juicio que resuelva su situación.



En medio de este panorama, Ninel se pronunció en un comunicado en el que aseguró ser ajena a los negocios de su pareja y que su relación era únicamente de tipo personal.



“Es válido dejar claro que la relación personal entre ellos nunca estuvo vinculada a ninguna sociedad de negocios o de otra índole como algunos han querido dar a entender”, se leía en el escrito.



Además, aunque el documento también manifestaba que la mexicana no daría ninguna declaración adicional porque se trataba de “un tema ajeno”, recientemente concedió una entrevista para el programa ‘El gordo y la flaca’, de 'Univisión', en el que realizó contundentes declaraciones.



Su versión de los hechos

Tras hacerse pública la noticia del arresto de Larry Ramos algunos medios internacionales aseguraron que Ninel estaba con él durante la captura, pero la cantante desmintió esa versión y aseguró que ella se enteró tiempo después.

Ninel negó que Ramos hubiera enviado dinero a sus cuentas. Foto: Instagram: @ninelconde

Así lo dio a conocer durante la entrevista con Raúl Molina para el medio ya mencionado.



“Yo estaba acá (Miami) desde varios días antes porque tuvimos que hacer ensayos”, explicó.



Cuando Molina le preguntó si ella estaba acompañando a su esposo en este momento, Conde aclaró que, frente a los hechos, decidieron que la prioridad de cada uno sería resolver por aparte sus temas legales.



Contó que se enamoró de “un hombre muy especial”, que llegó a su vida justo cuando ella estaba “saliendo de una relación muy tormentosa” y que, a pesar de lo que afirmaban los medios sobre sus negocios, ella creyó su versión de los hechos.



Pero por otro lado, también reconoció que ella no conocía la situación de Ramos ni los detalles detrás de su trabajo.



“Es un tema que yo no tengo mucho que decir, simplemente me interesa aclarar que es un tema en el que yo no tengo injerencia”, resaltó.



Además, una de las declaraciones que más sorprendió fue que aseguró no estar casada legalmente con el empresario, por lo que no tiene la necesidad de divorciarse.

“Yo no estoy casada legalmente, no tengo que divorciarme, nos casamos en un ritual espiritual y pues muchos le dicen mi marido, pero no hay papeles, a veces eso no es lo más importante”.



Finalmente, Conde descartó haber recibido dinero de Ramos y aseguró que continuará trabajando y seguirá adelante a pesar de la polémica.



“Siempre he sido una mujer de trabajo, siempre he tenido mis recursos. Obviamente una pareja cuando te quiere apoyar o dar o así, pues es algo de pareja, pero así que me haya depositado cantidades estratosféricas, jamás. No es cierto”, concluyó.



