¿Ninel Conde entrará al mundo de OnlyFans?

Cada vez OnlyFans tiene más contenido para ofrecer. Artistas y celebridades de todo el mundo se han vinculado a esta red social para vender a sus seguidores contenido exclusivo, que en la mayoría de casos se trata de material sexual, aunque no es lo único.



La siguiente famosa que, al parecer, podría unirse a esta plataforma es la cantante mexicana Ninel Conde. Así lo anunció mediante una fotografía que publicó en su cuenta de Instagram y en la cual le preguntó a sus más de 4.8 millones de seguidores si debería o no abrir una cuenta en OnlyFans.



“Preeegunta: abrimos un OnlyFans, ¿sí o no? Los leo mis amores”, escribió la cantante en un post que ya cuenta con más de 41 mil 'Me gusta' y miles de comentarios respondiendo afirmativo.



Eso sí, la famosa, que recientemente estuvo en el ojo de la opinión publica por la detención de su esposo Larry Ramos, aclaró que no mostraría contenido sexual ni desnudos, como suelen hacer la mayoría de personas con una cuenta en esta plataforma. Por el contrario, mostraría un poco más de su vida cotidiana.



"Aclaro: no será nude content; solo lifestyle", escribió la actriz, de 44 años.



Recordemos que la monetización en OnlyFans se rige a partir de membresías por cantidad de imágenes o de videos o por tiempos de suscripción. Aunque las tarifas son establecidas por los propios creadores, generalmente se encuentran mensualidades disponibles desde 5 o 10 dólares.



Las famosas en el mundo que tienen una cuenta en esta plataforma - que fue creada inicialmente para que los creadores cobraran por cualquier tipo de videos y fotografías - son Blac Chyna, Cardi B, Mia Kahlifa, Pia Mia o Bella Thorne.



Por su parte, las colombianas que se han sumergido en este mundo son Luly Bossa, Aura Cristina Geithner, Daniela Legarda, Esperanza Gómez, Aída Cortés y Cintia Cossio.



Tendencias EL TIEMPO