Ninel Conde se pronuncia frente a fuga de su esposo colombiano Larry Ramos

El pasado 16 de abril, el FBI capturó al empresario colombiano Larry Ramos en Miami (Florida, EE. UU.) acusado de fraude. Al parecer, el esposo de la cantante y actriz Ninel Conde se acercó a cientos de personas y personalidades para ofrecerles inversiones cuyos resultados nunca se vieron.



El empresario había quedado en libertad bajo fianza y tenía prohibido salir de Miami. Sin embargo, en hace poco el programa 'Suelta la Sopa', de 'Telemundo', informó que Ramos se habría escapado. El hombre posiblemente rompió el grillete electrónico con localizador GPS que le habían instalado en su tobillo.



Al llegar al edificio donde el hombre estaba bajo arresto domiciliario, los periodistas corroboraron que Larry no se encontraba allí. De acuerdo con las indagaciones previas, Conde habría descubierto que su novio ya no estaba al interior del inmobiliario.



Este 1 de septiembre el empresario tenía una audiencia con las autoridades para responder antes las acusaciones en su contra.



En medio de este panorama, la actriz mexicana Ninel Conde, acusada de cómplice de las estafas de la fuga de su pareja y quien podría enfrentar entre 5 a 10 años de cárcel, se pronunció en un comunicado en el que aseguró que está pasando por una "situación emocional complicada" y que no tiene nada que ver con los hechos por los que Larry es investigado.



"La Sra. Ninel Conde no está sujeta a ninguna investigación de parte de las autoridades: en este momento tan solo se encuentra recuperándose de lo ocurrido y en el proceso de entender los sucesos recientes”, se lee en el comunicado.



En el documento también se especifica que la actriz, recordada por su paso en la telenovela 'Rebelde', solicita comprensión y espacio para para poder asimilar la complicada situación legal que vive su esposo, con quien contrajo matrimonio en noviembre de 2020.



Ninel negó que Ramos hubiera enviado dinero a sus cuentas. Foto: Instagram: @ninelconde

“Los hechos acontecidos han causado una situación emocional complicada, les pedimos su comprensión y tiempo para asimilar lo que ha hecho el señor Larry Ramos”, se lee.



Finalmente, se informó que cuando la también cantante se sienta lista para hablar, lo hará, mientras tanto no emitirá ninguna declaración. También se enfatiza que si las autoridades la citan a declarar, estaría dispuesta a hacerlo, sin embargo, hasta ahora esto no ha sido necesario.



“Cuando la señora Ninel Conde esté lista, estará totalmente dispuesta a emitir sus comentarios. En el remoto caso de ser requerida a cooperar con la autoridad (que hasta el día de hoy no ha sido necesario) estará dispuesta a hacerlo. Mientras tanto, le he aconsejado a mi cliente no hacer declaraciones”, finaliza el comunicado.



