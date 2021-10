Sin dramas: hermanas de 'mechoneada' por apagar vela volvieron a celebrar

Ya se cumplió un año desde que se hizo viral el video de las dos hermanas que se pelearon, en plena fiesta de cumpleaños, por ver quién apagaba la vela del pastel. En la grabación se observaba como la mayor sopla con más fuerza que la menor, quien cumplía 3 años, y ésta no dudó en ‘mechonearla’ por no respetar su momento.

El video, grabado en Brasil, no tardó en llegar a varios países y hacerse viral. De hecho, a día de hoy aún hay memes, stickers de Whatsapp y algunos hacen chistes al respecto, dado que la reacción de ambas causó gracia entre los internautas.



La menor, llamada Maria Eduarda Fernandes lloró desesperadamente y agredió a su hermana físicamente por apagar su vela a propósito, mientras que la mayor, Maria Antonia Fernandes, de 6 años en ese momento, no se mostró arrepentida de sus actos y por el contrario sonreía a todos los asistentes al evento.



Pasados doce meses de aquel episodio que las hizo famosas en redes sociales, Eduarda, volvió a celebrar su cumpleaños en compañía de toda su familia y de Antonia, situándose justamente en las mismas posiciones del año anterior, por lo que muchas personas esperaban que volvieran a pelear.



Sin embargo, para esta ocasión no fue así y la celebración de 4 años no tuvo dramas, ni golpes. De acuerdo con el nuevo video de este año, que también circula en redes sociales, Eduarda pudo apagar su vela satisfactoriamente e, incluso, la encendieron varias veces para que pidiera más de un deseo.



Algunos usuarios de redes sociales han comentado que en el clip se puede observar que Antonia de nuevo tenía intenciones de apagar la vela de su hermana. Sin embargo, no logró su cometido.



Los internautas han hecho varios comentarios ante este nuevo video mencionando: “Este video me dio vida”, “Igual quiso soplar”, “Que lindas, aunque trató de soplar”, “Wooo como crecieron en 1 año. Hermosas”, “Traía toda la maldad de volver a hacerlo”, entre otros.

