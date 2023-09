Las fiestas de cumpleaños son momentos de alegría y expectación para los niños, donde los regalos desempeñan un papel fundamental. Sin embargo, a veces esos tan ansiados obsequios pueden provocar una reacción inesperada, como lo demostró una niña en México cuya peculiar respuesta al recibir un regalo poco convencional se volvió viral en la famosa plataforma TikTok.

El video, compartido por el usuario "@josemiguelpradov", lleva el sugestivo título de "como cuando les haces creer a todos que te gustó el regalo". En él, podemos presenciar el momento en que esta pequeña protagonista desenvuelve su regalo de cumpleaños mientras los invitados la alientan a abrir la bolsa que descansa sobre la mesa. Con ingenuidad, la niña revela su contenido: un par de zapatillas. La sorpresa mezclada con la decepción en su rostro dejó en claro que no era lo que esperaba.

Niña se hace viral por su particular reacción al abrir un regalo de cumpleaños que no esperaba pic.twitter.com/6JerLKpJUE — ShowMundial (@ShowmundialShow) September 12, 2023

Lo que siguió fue una avalancha de reacciones en la red social. El video se propagó rápidamente por TikTok, acumulando más de 8 millones de reproducciones, 360 mil 'me gusta' y miles de comentarios. La comunidad no pudo resistirse a expresar sus opiniones sobre la situación inesperada que vivió la menor.



La mayoría de los comentarios se centraron en la ansiedad que sienten los niños por los juguetes y la tristeza que experimentan cuando se dan cuenta de que han recibido ropa, algo que a esa edad generalmente no les entusiasma. La reacción de la niña resaltó la expectativa que los niños tienen en torno a los regalos y cómo expresan abiertamente su emoción o descontento, sin disimulos ni tapujos.

Los comentarios en el video viral reflejaron una comprensión universal de la decepción y las altas expectativas que los niños tienen con respecto a los regalos. Muchos usuarios compartieron su simpatía con la niña y expresaron que los niños suelen anhelar juguetes en lugar de ropa o zapatos. Además, resaltaron la autenticidad de la niña al mostrar su verdadera reacción, algo que a menudo es apreciado en los niños, quienes no saben disfrazar sus emociones.



EL UNIVERSAL / GDA

MÉXICO

Más noticias