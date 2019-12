El reclamo de una niña de Medellín a un policía que se hizo viral

El #LaNiña se ha tomado los primeros puestos de las tendencias de la red social Twitter durante este sábado. ¿Por qué? Dos videos de una niña, que podría tener entre 7 y 12 años, se han viralizado en las redes sociales.



¿La razón? La pequeña, de manera clara y sin titubeos, le reclama a un policía, al parecer en una comuna de Medellín, porque se ha cerrado una calle para un evento en el que se encuentra el presidente Iván Duque y a ella y sus amigas no se les permite el paso.

"¿Por qué la comunidad no puede ver cómo inauguran una cancha que es para la comunidad?, empieza preguntando la niña aparentemente indignada con la situación y ante los ojos del uniformado quien perplejo escucha los argumentos de la menor y vagamente le da una respuesta.



"Ahí hay comunidad", dice el uniformado, a lo que la pequeña replica: ¿entonces por qué no nos dejan pasar a nosotros?



Por su parte, fuentes del Gobierno aclararon a EL TIEMPO que lo que se estaba realizando en el lugar era la presentación de la Política de Seguridad y Convivencia, un evento organizado por la Alcaldía de Medellín y que no correspondía a una cancha, como se puede ver en el alegato de pequeña.



Además, las mismas fuentes aseguran que de haber tenido conocimiento de la situación de la menor, se le hubiera colaborado de manera inmediata.

Un segundo tiempo

En un segundo video la menor continúa los cuestionamientos. "No veo la razón de por qué cerrar una cancha a la comunidad, solo porque el presidente quiso", reclama la niña.



La decisión de restringir el acceso al lugar donde el presidente estuvo fue tomada por los organismos de seguridad que tienen la misión de proteger su integridad. Esta es una situación que ocurre en todos los sitios a los que asiste el Jefe de Estado, especialmente cuando se trata de eventos públicos al aire libre.



"¿Qué pasa con la gente que quiere ir a jugar, la gente que quiere ir a hacer partidos? ¿osea que el presidente está en su derecho de pasar por encima de todo el mundo si le da la gana?" continúa cuestionando la menor.

Vea los videos de la pequeña aquí:

Policía: Si quiere le traigo el del esquema de seguridad del presidente para que le explique bien.

La niña: Traigalo...por mi está bien.#LaNiña pic.twitter.com/jlEJYatuPw — Santiago Alarcón U (@Santialarconu) December 21, 2019

Llega la 2da parte de #LaNiña

Tanta verdad en un solo video y en palabras de una niña. pic.twitter.com/uiXsF0VTV1 — Santiago Alarcón U (@Santialarconu) December 21, 2019

EL TIEMPO