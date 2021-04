Mujer se desmayó y su hija, de siete años, le salvó la vida

Hace pocos días se conoció el caso de Alba, una menor española que socorrió a su mamá, quien sufrió un desmayo a causa de una baja de azúcar.



Según el medio español ‘El Mundo’, este particular hecho se presentó en el municipio de Espartinas, ubicado en la región sevillana de Andalucía (España).



La historia de este caso comenzó cuando, una mañana, Alba se despertó para ir al colegio y halló a su mamá inconsciente.

Sabiendo que su progenitora sufre de bajas de azúcar, lo primero que hizo la pequeña fue tratar de darle una gaseosa para que se despertara, pero esto no funcionó.

Entonces la menor agarró el celular de su madre para llamar al número de emergencias y pedir ayuda.



Las autoridades correspondientes atendieron al llamado de Alba y dos agentes de la Guardia Civil se desplazaron hasta la casa de la niña para socorrer a su madre.



En declaraciones para el medio citado, el padre de las menores, quien estaba en un viaje de trabajo en Rumania, habló sobre el tema y destacó la valentía de su hija.



“Uno de los agentes atendió a mi esposa realizándole los primeros auxilios mientras llegaba el servicio médico y el otro se quedó cuidando a mis dos hijas (...) supo reaccionar estupendamente y es nuestro ángel de la guarda”, comentó.



El hombre también aseguró que, desde hace un tiempo, le ha enseñado a la pequeña cómo debe reaccionar si en algún momento su mamá tenía una baja de azúcar.



“Le enseñamos que debía transmitir mucha tranquilidad, hablar claro y, por supuesto, cuidar a su mamá (...) es muy importante enseñarle a los niños lo que deben hacer si a sus padres les pasa algo. Pueden salvar una vida”, aseguró.

Nuria Domínguez, madre de Alba, también habló sobre el tema.



“Solo recuerdo que abrí los ojos y había tres médicos y dos policías. Me asuste por mis hijas porque no sabía que había pasado (...) me siento muy orgullosa de ella”, mencionó la mujer.

Por otro lado, uno de los agentes de policía contó la experiencia que vivió con Alba y su hermana:



“Tuve que entrar en el rol de papá y hablarles de muñecos y series de televisión (...) la verdad es que estuvieron muy tranquilos y admiré la templanza que mostró Alba porque considero que muchos adultos no reaccionarían de la misma forma en la que lo hizo ella”.



La mamá de Alba afirmó que el día del incidente la menor le dijo que se cuidara, pues ella iría con su hermana al colegio.

