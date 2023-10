En las redes sociales se ha viralizado un video donde una niña con condición de discapacidad visual, le muestra a sus seguidores cómo suma en su caja aritmética, un instrumento que facilita el aprendizaje matemático de las personas con ceguera y que permite alojar los números en relieve y hacer cualquier tipo de cálculo.



No obstante, esto no es lo único que muestra en sus redes, pues Vico López, como se hace llamar, también comparte varias cosas sobre cómo es su vida y algunas actividades de su cotidianidad.

Por medio del TikTok de su madre, la pequeña niña comparte con sus seguidores las distintas tareas que realiza. Desde asistir a su práctica de ballet, montar triciclo, sumar, e incluso tocar la organeta sin haber recibido alguna instrucción musical.



Para hacer varias de estas actividades, la mexicana de cuatro años recibe ayuda de su madre con tan solo una seña de algún sonido o una leve instrucción. Para montar el pequeño transporte, por ejemplo, esta sigue el sonido de una campanita que su madre hace sonar para que sepa en qué dirección dirigirse cuando está en el vehículo.



Y es que tiene un sentido del oído muy bien desarrollado que también le ayuda a replicar y hacer varias melodías con tan solo haberlas escuchado. Así lo revela su mamá, Kari Flores, en un video, donde su hija toca las teclas del mismo formando una armonía.

El diagnóstico médico de Vico es persistencia del vítreo primario hiperplásico, un trastorno oftalmológico poco frecuente caracterizado por un defecto, en el que se pueden manifestar cataratas, glaucoma o desprendimiento retiniano que provocan ceguera. Los pacientes suelen presentarlo en un solo ojo, según el Colegio Nacional de Ópticos Optometristas de España.



De acuerdo con Florez, la niña tiene esta enfermedad en sus dos ojos, pero esto no ha sido impedimento para que ella aprenda a realizar sus actividades y comprender, que aunque le toque aprender de maneras distintas, su condición visual no es un obstáculo para conseguir su independencia cuando sea una adulta.



"Vico es una niña muy fuerte y valiente; se enfrenta a sus miedos y los va venciendo. Es una niña que intenta ser independiente y lo va logrando. Le gusta aprender, siempre quiere cooperar en las actividades de la casa o en las actividades que hacemos en familia. Para ella no existen los límites; siempre está dispuesta a hacer lo mismo que los demás", afirmó su madre en una entrevista para la revista 'Mujer México'.

