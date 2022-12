En Queensland, Australia, una pequeña de 4 años llamada Poppy se quedó atrapada en una máquina para sacar osos de peluche conocida como garra. Este incidente fue grabado por su madre, Melanie Pike y su esposo, quienes lo compartieron en Facebook y se volvieron virales.

En una zona de juegos de la ciudad de Australia, Poppy y sus hermanas se encontraban jugando con la máquina de garra. Sin embargo, al ver que no habían logrado atrapar ningún peluche, la pequeña decidió, con el apoyo de sus hermanas, ingresar a la máquina por la abertura en la que salen los premios, para conseguir todos los juguetes que ellas quisieran.



Después de que la niña ingresó se dio cuenta que no había forma de salir, por lo que empezó a golpear la máquina y a llorar desesperadamente mientras esperaba la ayuda de sus padres.



“Las niñas estaban jugando afuera y al minuto siguiente (una de) mis hijas gemelas entró corriendo y dijo ‘mamá, Poppy está atrapada en la máquina expendedora’”, relató Pike en una entrevista con el canal de noticias ‘7 News Australia’.



Cuando llegaron a donde la pequeña estaba, Melanie Pike decidió sacar su celular y grabar todo mientras su pareja ayudaba a Poppy a salir. “Mi pareja se sorprendió, pero yo comencé a reír”, añadió en su conversación con el medio ya mencionado.



En el corto clip se evidencia que el hombre pudo salvar a Poppy mediante algunas indicaciones. Primero le pidió a su hija que se tranquilizara y se sentará, para poder tomar sus piernas y jalarlas suavemente a través de la abertura por la que se había metido.



La madre de la pequeña, quiso asegurarse de que su hija aprendiera la lección y que entendiera que robar no está bien. “¿Has aprendido tu lección? ¿Vas a robar más?", preguntó Pike, a lo que Poppy respondió: "No".

