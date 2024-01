Niña de 'La Voz Kids' conmovió a los jurados, su mamá sobrevivió a un cáncer terminal

El pasado 9 de enero de 2024 regresó a las noches de la televisión uno de los programas de canto favoritos por los colombianos: 'La Voz Kids', un 'reality' producido por Caracol Televisión en el que se elige a un grupo de niños por sus cualidades vocales y su talento musical.

El 30 de septiembre de 2023 se cerraron las inscripciones a la convocatoria de la nueva temporada del programa de canto. Este buscaba a los mejores talentos de niños colombianos entre los 5 y 15 años.

El formato consta de cuatro etapas: las audiciones a ciegas, las batallas, los 'knockouts' y la final. Durante esta trayectoria, los participantes serán guiados por un entrenador y un equipo de asesores que son conocidos por ser cantantes.



Durante los primeros capítulos, los jurados de la séptima temporada de la Voz Kids Colombia: Andrés Cepeda, Greeicy Rendón y Aleks Syntek, han mostrado gran emoción por medio de sus redes sociales. También, los presentadores del reality han sido parte importante en la presentación de los pequeños artistas.



También, durante las audiciones a ciegas, los pequeños concursantes comparten con Colombia, sus historias de vida y diferentes pasiones, recientemente, y tras la presentación de Nikol Dayana Romero, los miembros del jurado no pudieron evitar la emoción y entraron en llanto.



La pequeña Nikol Dayana Romero, inició contando que su familia también sobrevivió a la avalancha que ocurrió el pasado 17 de julio de 2023, en el municipio de Quetame, Cundinamarca, donde fallecieron 29 personas y varias docenas de animales de finca.

Luego de su presentación y con los tres jurados tratando de conquistarla para que ella escoja su respectivo equipo, la pequeña cantante también compartió con ellos los que considera han sido los momentos más difíciles de su vida, pues su madre fue diagnosticada con un cáncer terminal en el cerebro.



Nikol Dayana Romero contó que un día su abuela le dijo que su mamá se tenía que ir unos días, porque tenía una cita médica, sin embargo, pasaban los días y semanas y ella no regresaba ni se comunicaba con ellas:



“Me llevaron al hospital de Bogotá y ahí pude mirarla. Me dijeron que ella tenía cáncer y me di cuenta de que estaba sufriendo mucho por esa enfermedad”, relató la niña.



De igual modo, su madre, quien milagrosamente sobrevivió a esta penosa enfermedad, aseguró que la voz de su hija fue lo que la mantenía con ánimos de seguir luchando.



“Yo sé que mi hija está para cosas grandes, y decía: ‘Señor, permítame vivir un tiempo más’. Ella me cantaba y eso para mí era vida”, dijo Yudi Ardila, madre de la participante.

“Así ella no tuviera fuerzas, ella se levantaba y me daba consejos y así me fui soltando a cantar rancheras. Ella ya se paraba a hacer oficio y yo sentía que ella se sanaba cuando yo cantaba, ella sigue acá por nosotras y por la familia”, dijo la pequeña Nikol Dayana Romero, quien además le dedicó la presentación a su valiente madre.

Pero eso no fue todo, el quinto capítulo de ‘La Voz Kids’, estuvo marcado por el llanto y la importancia de las madres en la vida de los pequeños cantantes, pues la última concursante de la noche, Nicol Sarmiento, contó su historia y aunque no logró avanzar en la competencia, le decidió su presentación a su madre, quien falleció años atrás.

