Nina Caicedo fue retenida el pasado 3 de febrero cuando llegó al aropuerto de Cancún, México. Según la información suministrada por la actriz a Noticias RCN, no le dieron los argumentos para su aislamiento.

La actriz colombiana ha interpretado personajes en series como 'Enfermeras', 'La esclava blanca', 'Azúcar' y 'La Niña', también es una destacada gestora cultural y productora teatral.



Mientras se encontraba en un viaje a Cancún, México, con el objetivo de celebrar su cumpleaños, fue detenida. Antes de que le quitaran el celular, Caicedo logró hablar con su papá y mencionarle sobre lo ocurrido.



(Siga leyendo: Mariana Mesa revela que tiene cáncer de seno: 'Voy a salir de esto').

Nino Caicedo, padre de la actriz, mencionó a EL TIEMPO que había hablado con la cónsul de Colombia en Cancún y que su hija regresaría a Colombia sobre las 10 de la noche.



El medio de comunicación Noticias RCN, logró obtener el testimonio de la actriz tras su llegada al aeropuerto El Dorado en Bogotá. "Yo estaba tranquila hasta que me encierran en un espacio horrible, creen que los que estamos allí somos delincuentes", indicó.



(Además: Ser 'influencer', el 'trabajo soñado' que más buscan por internet en Colombia

).

Sobre las razones de su detención, Nina Caicedo mencionó: "Me dijeron que tenía una alerta, pero no me decían que era, me detuvieron, no podía hacer nada, ni comunicarme, la comunicación es muy mala".



La actriz también aseguró que: “No me habían dado ni comida, el trato es inhumano, si quieren que me devuelvan a mi país, yo me devuelvo feliz, pero fui tratada como una delincuente”, puntualizó.



(Siga leyendo: Katheryn Winnick, actriz de la serie 'Vikingos’, está en Cartagena).

Sobre el lugar donde pasó varias horas hasta retornar al país mencionó que estaba, "lleno de huecos, tiene ratas, gente tirada en el piso, yo les preguntaba y decían que llevaban dos o tres días, ahí me preocupé”.



Finalmente, la actriz se pronunció frente al proceso que seguirá frente a su detención "lo importante primero es tranquilizarme y pensar que se puede hacer”.

Más noticias:

Cintia Cossio arremete nuevamente contra canción de Shakira: 'la odio'

Acusan a actriz de Euphoria de robar ropa de un almacén

Joven de 24 años se casó con anciano de 85 y buscan formar una familia

Pamela Avendaño

REDACCIÓN TENDENCIAS