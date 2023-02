La actriz Nina Caicedo fue retenida el pasado 3 de febrero cuando llegó al aeropuerto de Cancún, México, para celebrar su cumpleaños. Con la única persona que logró hablar antes de que las autoridades migratorias le quitaran el celular fue con su padre.



El compositor Nino Caicedo, padre de la actriz, mencionó en su momento a EL TIEMPO que había hablado con la cónsul de Colombia en Cancún y que su hija regresaría a Colombia sobre las 10 de la noche.

Este lunes, días después del incidente, la artista que ha hecho parte de producciones como 'Enfermeras', 'La esclava blanca', 'Azúcar' y 'La Niña' contó el calvario por el que tuvo que pasar en el aeropuerto de Cancún por cuenta de una alerta migratoria. ¿Por qué la retuvieron?

(Puede leer: 'No me habían dado ni comida': Nina Caicedo sobre su retención en México).

Según narró en entrevista con la emisora nacional 'Caracol Radio', a las 6:30 a. m. aterrizó en suelo mexicano. Dos horas después, se disponía a ingresar al país cuando fue increpada en la ventanilla de Migración. Ahí empezó su calvario.



"Desde que me llevaron a una habitación, a una oficina, a preguntarme y a hacerme entrevista por una supuesta alarma que yo tenía empezó mi calvario. Me quitaron todos mis documentos, mis pasaportes e inmediatamente también me quitaron mi celular; y no me decían que pasaba, me dejaron allí encerrada".

Fue denigrante, fue indignante, yo no sabía ni qué hacer FACEBOOK

TWITTER

Según le dijeron, todos los documentos necesarios para su viaje estaban en regla, pero las autoridades mexicanas había expedido una alarma migratoria restrictiva en su contra: "Por eso no iba a poder entrar al país, iba a ser inadmitida. Ellos no dijeron nunca deportada, sino inadmitida".

Según dijo a la emisora mencionada, se sintió indignada por los malos tratos que habría recibido. No solo le quitaron sus objetos personales, no le permitieron comunicarse bien con su familia para poder informar de su situación; se sintió tratada como una delincuente.



"Los malos tratos empezaron a partir de que decidieron inadmitirme. Me encerraron en un cuarto con otros colombianos, lastimosamente la mayoría éramos colombianos y un grupo pequeñito de peruanos, y nunca supe por qué tenían que encerrarnos, tratarnos como delincuentes", señaló Caicedo.

(Le puede interesar: Turista polaco es golpeado fuertemente por subir a la pirámide de Chichén Itzá).

Además, denunció que no recibió alimentos durante su retención en el aeropuerto de Cancún, ya que le indicaron que eso era obligación de su aerolínea, y que la estancia en la que estuvo encerrada era precaria: "No me tengo por qué quedar encerrada en este lugar donde hay huecos en la pared, donde salen ratas y donde hay gente de dos, tres, cuatro o cinco días encerrada, donde nos pasan la comida como unos presos".

¿Por qué no dejaron ingresar a Nina Caicedo a México?

Ella explicó en la entrevista citada que en 2018 tuvo una oportunidad de empleo en una serie producida en el país azteca y llevó a cabo un proceso de admisión para un permiso de trabajo y residencia allá. Al parecer, la agencia que se encargó de su caso cometió actos ilícitos o irregularidades con el papeleo y esto generó la alerta.

"Al parecer, di con una agencia equivocada que hizo una mala praxis, donde hacían contratos falsos con empleadores para que los colombianos pudiéramos ir a trabajar de manera legal. Tengo aquí todos los mails con la agencia donde a mí me aseguraban que todo era legal", narró la actriz.

Finalmente, ella no fue elegida para hacer parte de la producción mexicana y dejó de lado el proceso, por lo que hasta este momento se enteró de que tenía una alarma migratoria por parte de las autoridades de México en su contra.

#Comunicado 🗞️| @INAMI_mx informa que una persona de nacionalidad colombiana 🇨🇴 que fue inadmitida por INM en el Aeropuerto Internacional de #Cancún, Quintana Roo, tiene activa una alerta migratoria desde 2018. https://t.co/Zql8rQl8fr pic.twitter.com/YxsAuRPpSb — INM (@INAMI_mx) February 5, 2023

(No deje de leer: Brutal ataque de un tiburón a un buzo en México: perdió los brazos y la cabeza).

Al respecto, el Instituto Nacional de Migración mexicano expidió un comunicado confirmando que Nina Caicedo tiene activa una alerta migratoria desde 2018, por lo que fue inadmitida.



"De acuerdo al procedimiento, las personas que son inadmitidas deben esperar en un espacio asignado por la administración aeroportuaria para abordar su vuelo de regreso al país de donde provenían, en ese lapso la aerolínea que las traslada es la responsable de la alimentación", se puede leer en el documento oficial.

Tendencias EL TIEMPO