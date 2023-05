Un hombre en Estados Unidos, específicamente de Tennessee, conmovió a los usuarios de las redes sociales, pues le pidió el favor a los internautas de encontrar el peluche de su hija de cuatro años que tiene la grabación de los latidos del corazón de su difunta madre.



Taylor Kennedy dijo que su hija, cuyo nombre no fue revelado, recibió el oso como un regalo de su abuela después de que su madre muriera.

Lo que pasó fue que Kennedy no se dio cuenta de que el juguete se encontraba dentro de una bolsa de donaciones que iban a entregar a la tienda Good Will en Tazewell. Ahora la familia busca desesperadamente el oso de peluche, incluso, colocaron un cartel en el lugar pidiendo que se los devuelvan.



El medio ‘Wate TV’ habló con el padre de la pequeña y le rogó a todos los televidentes para que les regresaran al oso, ya que afirmó que es la única parte de su madre que tiene su hija. “Por favor, si lo encuentran o ven a alguien que tenga uno, simplemente entréguelo”, suplicó.



(No deje de leer: Jamie Foxx da primeras declaraciones tras estar en el hospital desde abril).



Por su parte, Cindy Dodson, representante de Goowill Industries- Knoxville, le comentó a la revista ‘People’ que: “Cuando entran artículos, nuestro personal automáticamente quiere sacarlos al piso”. Asimismo, agregó que cuando la familia volvió a la tienda el oso ya se había vendido, pues los juguetes se venden “como pan caliente” porque son “muy reconocibles”.

Con el fin de encontrar el peluche, la tienda colocó un cartel pidiendo el regreso del oso, y en redes sociales se compartió la historia que rápidamente se volvió viral.



“Estamos en busca de un Build-A-Bear’ que fue accidentalmente donado. Esto es lo único que tiene una niña pequeña de su madre fallecida. POR FAVOR, si lo tiene, devuélvalo a esta tienda, para que podamos reunirlos. Se le reembolsará. Este oso tiene el latido del corazón de la madre”, escribieron en el cartel.



(Lea también: Habrían robado a Giovanny Ayala en Europa: ‘Pénsé que solo era en Colombia’).



Debajo del mensaje, en lápiz explicaron: “La hija tiene cuatro años y realmente quiere recuperarlo”.



Por su parte, en redes sociales la publicación fue compartida por miles de personas que quieren ayudar en la búsqueda del juguete. Por el momento, ni la tienda, ni la familia ha dado con el paradero del oso de peluche y creen que puede estar en el área local, por lo que no pierden la esperanza de recuperarlo.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Fotos: impactante antes y después del violador y asesino Luis Alfredo Garavito

Guardianes de la Galaxia tuvo su premier en Bogotá con un guiño a lo vintage

Karely Ruiz y el rapero Santa Fe Klan habrían publicado video en OnlyFans