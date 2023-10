En una ‘pataleta’ por una paleta Drácula, niña tiró 500 mil pesos por la ventana

Durante los últimos años, se ha vuelto muy común que algunas personas decidan compartir sus experiencias cotidianas por medio de las redes sociales, pues por medio de ellas pueden encontrar internautas que hayan vivido situaciones similares.

Recientemente, se viralizó una muy ‘dolorosa’ y costosa situación, pues una madre publicó unas imágenes donde le pregunta a su hija por qué en medio de su ‘pataleta’ arrojó 500 mil pesos por la ventana, todo esto ocurrió por una ‘paleta Drácula’.

También puede leer: ¡Cientos de diseños en un solo vestido! Puede cambiar su color y estampado en segundos

Desde hace varías décadas, la paleta Drácula se ha convertido en producto icónico del mes de octubre en Colombia, su lanzamiento se realizó en el año 1989 con el principal fin de celebrar Halloween.



Por medio de la red social TikTok, la madre que utiliza en nombre de @mama_cucu3 publicó un video donde le pregunta a su hija, de aproximadamente cinco años de edad: “¿Tú me vas a contar cómo hiciste, tú cogiste los billetes del armario, cómo hiciste, cuéntame?”.



En las imágenes se distorsiona el rostro de la menor con el fin de proteger su identidad, pero se puede apreciar que al parecer está llorando desesperadamente, mientras su madre intenta calmarla y darle una lección por haber arrojado el dinero a la calle.

Le puede interesar: Alina Lozano y Jim Velásquez invitarán a seguidores a su matrimonio: así se participa

“Te imaginaste que tu mami te iba a comprar una paleta Drácula con esos billetes, verdad, ¿y qué más hiciste?”, le dice la mujer que está de espalda interrogando a la pequeña.



“Los escondí”, dice la menor respondiendo a la pregunta de su mamá. Seguido a esto, la mujer continúa interrogando a su hija y le dice: “Necesito que me digas la verdad, si los botaste por la ventana, solo necesito que me digas la verdad”.



Tras lo anterior, la menor aseguró: “Yo no sabía que esos billetes eran tuyos, los tiré por la ventana y yo no sé si están afuera, cuándo tiré los billetes volaron al cielo”.



“Tiré los billetes como los tiran en los muñecos”, confesó la pequeña, quien al decir eso, abrazó a su madre en medio del llanto.

Lea también: Video: el supuesto comercial 'prohibido' de Café Águila Roja que es viral en Tiktok

Facebook Twitter Linkedin

Si la respuesta es favorable, le harán la devolución del dinero. Foto: Nequi/ iStock

Este video cuenta con más de 367 mil reproducciones, 11 mil me gusta y 800 comentarios, además fue acompañado con la siguiente descripción: “Planifiquen, mi hija tiró 500 mil pesos por la ventana”.



Otros internautas que han vivido experiencias similares con sus pequeños han comentado la publicación asegurando: “Mi hijo me botó mi cartera con 3 millones de pesos un 23 de diciembre, por la ventana del carro”, “Hiciste bien en no pegarle, también es bueno aclararle que no está bien coger las cosas ajenas, no está bien decirle que "no importa si lo tiraste"”, “Muy anticonceptivo el video”, entre otros.



Ante la ola de comentarios, la mujer respondió uno por uno defendiendo que en su hogar y su familia se maneja la ‘crianza responsable’ es un tipo de educación que busca concientizar y enseñar el valor de las cosas desde pequeños, en uno de estos videos la mujer contó: “ya los encontramos, la niña misma los encontró. Tal vez estaba muy asustada y dijo que los lanzó por la ventana”.

Además: Las aterradoras predicciones de Nostradamus para el año 2024; año bisiesto

“Encontramos el dinero debajo de la nevera, es normal que los niños hagan pilatunas a esa edad”, confesó la mujer.

Más noticias en EL TIEMPO