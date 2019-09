¿'La huerfana' de la vida real?: acusan a 'niña' de ser una psicópata

En Estados Unidos, Michael y Kristine Barnett fueron acusados de abandono infantil e imputados por negligencia grave, tras dejar a su hija adoptiva, Natalia Grace, en un apartamento en Lafayette (Indiana), en el 2013.



¿Lo curioso del caso? Kristine argumenta que Natalia no es una niña y que en realidad es una mujer psicópata, de más de 20 años, que intentó matarlos.

La adopción

Hace 9 años, Michael y Kristine vivían tranquilamente con sus tres hijos biológicos, pero decidieron ampliar su familia.



Según la cadena Univisión, la pareja adoptó a una pequeña, de 8 años y quien era oriunda de Ucrania. Su nombre era Natalia y la corte del condado de Tippecanoe (Indiana) avaló la adopción.



Sin embargo, le contó Kristine al diario británico Daily Mail, la niña comenzó a tener comportamientos extraños, a usar un vocabulario raro y ya tenía menstruación y vello púbico.



"Hacía dibujos diciendo que quería matar a miembros de la familia, enrollarlos en una cobija y ponerlos en el patio", dijo Kristine, al tiempo que agregó que la niña les dijo varias veces que quería apuñalarlos y envenenarlos.

La mujer se alertó por la situación y, aseveró el Washington Post, le realizó a Natalia pruebas médicas para determinar su edad exacta.



Según los Barnett, en el 2012, el sistema de salud de Indiana, el IU Health, confirmó, por los registros dentales y el desarrollo sexual, que la menor tenía en realidad 22 años, que había estado internada en un hospital psiquiátrico y que padecía de trastorno de personalidad. No obstante, el acta médica no ha sido confirmada.



En el 2013, se mudaron a Canadá y abandonaron a Natalia en Lafayette. Medios internacionales reportaron que le pagaron un seguro médico, un arriendo de un año y que le dejaron varios cupones de comida. Pero, con su nueva vida, se olvidaron de la joven, quien fue encontrada por las autoridades un año después.

Natalia llegó a la vida de los Barnett en el 2010. Foto: Archivo particular

Las acusaciones

Después de dejar a Natalia, Michael y Kristine se divorciaron. Eso sí, nunca han negado que abandonaron a su hija adoptiva, pues, aseguran, fueron estafados.



La cadena de televisión WISH-TV obtuvo acceso a información judicial y manifestó que hay documentos que afirmarían que la niña tenía 11 años al momento del abandono, que sufre un trastorno del crecimiento óseo que provoca enanismo, que fue desalojada en mayo del 2014 del lugar que sus padres adoptivos le pagaron, que varios vecinos se hicieron cargo de ella y que en el 2016 abandonó Lafayette.



Al ser imputados, Michael narró que, en el 2013, habían logrado cambiar, legalmente, la edad de Natalia de 11 a 22 años y que su ex esposa le aconsejó a la joven que, si le preguntaban, dijera que tenía 22.



Kristine, por su parte, le dijo al Daily Mail: "Me están mostrando como si hubiera abandonado a una menor. Pero no hay ningún menor en esta historia. Natalia era ya una mujer".



La expareja fue capturada, pero pagaron una fianza. Quedaron libres y vinculados al proceso.

Michael y Kristine Barnett. Foto: Cárcel de Tippecanoe

Lo que no está claro

No se sabe cómo Natalia entró a Estados Unidos desde Ucrania. Según los reportes, ella le dijo a la autoridades, cuando fue encontrada, que una familia la había adoptado y la había llevado hasta Norteamérica en el 2008.



Tampoco se sabe cómo lograron los Barnett pudieron cambiar la edad de Natalia en un documento legal y qué pasó puntualmente con ella durante el 2014 y el 2016. Menos cuál es el paradero de la protagonista de esta historia desde el año que salió de Lafayette.



Otra información revelada por WISH-TV es que los Barnett presentaron una objeción, en el 2016, contra una pareja que quería hacerse cargo de Natalia. Aunque la solicitud fue desestimada, quienes serían los nuevos padres de la niña decidieron no seguir adelante con el proceso.

Hay que recordar que Kristine tuvo cierta fama: se convirtió en una experta en crianza por la vida que tuvo con Jake, uno de sus hijos biológicos que era autista y un genio de las matemáticas.



La familia, al completo, salió en un programa de televisión de CBS contando la historia del joven y se puede ver a Natalia.

La Huerfana de la vida real Video en el que se ve a Natalia con su familia adoptiva.

