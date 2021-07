Nikola Tesla: 165 años del nacimiento del genio de la electricidad

Nikola Tesla es conocido sobre todo por sus numerosas invenciones en el área del electromagnetismo. El ingeniero eléctrico y mecánico nació un 10 de julio de 1856 en la actual Croacia. Los aportes en su campo lo han hecho memorable en todo el mundo.



Cuando tenía apenas 17 años, Tesla enfermó gravemente de cólera y estuvo a punto de no recuperarse, relata National Geographic. Al mejorar, y luego de estar en el ejército, Tesla ingresó en 1875 a la Universidad Politécnica de Graz, en Austria.



Cuando era muy joven todavía, Nikola conoció y trabajó para Thomas Alva Edison, quien resultaría siendo uno de sus rivales más fuertes. Desde el comienzo de la relación hubo roces debido diferencias en sus ideas: mientras que Edison estaba a favor de la corriente continua, Tesla defendía la corriente alterna.



Edison "llegó a recorrer Estados Unidos con la intención de demostrar la peligrosidad de la corriente alterna, para lo cual no dudó en electrocutar animales (desde perros y gatos hasta un elefante) para desacreditar la propuesta de Tesla", relata NatGeo.



Como si fuera poco, el inventor veterano también incumplió su palabra sobre un pago de 50 mil dólares acordado desde el inicio por el trabajo de Tesla.



En 1886, a sus 30 años, el inventor fundó su propia compañía, Tesla Electric Light & Manufacturing, de donde terminó siendo expulsado por los inversores al no estar de acuerdo con su plan de trabajo.

#HoyEnLaHistoria En 1856, nacía Nikola Tesla, uno de los más asombrosos inventores de todos los tiempos, reconocido en todo el mundo por sus numerosas invenciones, teóricas y prácticas, en el campo del electromagnetismo. https://t.co/kl588EUGnj pic.twitter.com/H6egNSnjfr — History Latinoamérica (@HistoryLA) July 10, 2021

El hijo de Milutin Tesla, un sacerdote de la iglesia ortodoxa serbia, y Đuka Madic, un ama de casa y científica autodidacta, se hizo un nombre rápidamente en Estados Unidos. Esto, a pesar de las dificultades y las maniobras de desacreditación de su exjefe. El 30 de julio de 1891, Nikola obtuvo la nacionalidad estadounidense.



Luego de los problemas con Edison, Tesla tuvo que enfrentar un inconveniente con alguien más: Guillermo Marconi, a quien se atribuye el invento de la radio. De hecho, el italiano ganó el premio Nobel en 1909 por esta creación.



Aunque Nikola había patentado la idea en 1896, la oficina de patentes se retractó y le dio a Marconi la potestad sobre el invento.



NatGeo cuenta que, en 1943, "la Corte Suprema de Estados Unidos reconoció a Nikola Tesla poco antes de su muerte como el inventor de la radio y le devolvió la patente, que había estado en poder de Marconi hasta ese momento."



Otros de los inventos más conocidos del considerado "científico loco" son la bobina de tesla, el motor asíncrono, el control remoto, la turbina de tesla y la lámpara de neón.



Nikola Tesla murió el 7 de enero de 1943, a sus 86 años, en una habitación de hotel de Nueva York debido a un infarto de miocardio, según National Geographic. Actualmente, existe un museo ubicado en Belgrado, Serbia, que lleva su nombre.



