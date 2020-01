La ‘youtuber’ Nikkie Tutorials confiesa que es una mujer transgénero

Recientemente la maquilladora e influencer de belleza Nikkie de Jager publicó en su canal de Youtube un emotivo video en el que confiesa que se siente lo suficientemente fuerte y poderosa para confesarle al mundo que es una mujer transgénero. Pero también aseguró que dicha palabra es solo una etiqueta, animando a todos los que pasan por su misma situación a que sean valientes y no se dejen encasillar.

"Hoy estoy aquí para compartir con ustedes algo que siempre quise compartir algún día, pero bajo mis propias circunstancias" inicia el relato de la joven en el video titulado 'I'm Coming Out', lo que al español se traduce como 'estoy saliendo'.



"Es un nuevo año, es 2020 y quiero iniciar el año con la verdad" es una de las frases que comenta Jager en los primeros minutos de la grabación, en la que cuenta que nació en un cuerpo equivocado y que, desde muy pequeña, le gustaron las cosas que suelen agradarle a las niñas. "A la edad de seis años dejé crecer mi cabello... creo que a los siete y ocho años solo me vestía con ropa de chicas y se sintió increíble".



En esa época su mamá y algunos profesores de su escuela fueron de gran apoyo para su decisión. De acuerdo con Jager, su madre siempre estuvo ahí, nunca la cuestionó y por el contrario, siempre fue muy cariñosa y respetó cada una de sus creencias.



En cuanto a la adolescencia, siempre la vivió como una mujer, a los 14 años empezó a tomar hormonas y a los 19 ya había terminado su transición. "Hice la transición mientras estaba en YouTube y creo que ahora mismo me parece una locura porque literalmente he crecido y me he transformado en frente a todos ustedes".



Denuncia que en varias oportunidades la chantajearon con revelar su historia a la prensa, pero ella nunca accedió y por el contrario, ahora se siente muy feliz de poder liberarse de su "secreto" bajo sus propias reglas. Además, porque no estaba interesada en soportar que la etiquetaran, porque es la misma de siempre y sus 'fans' la conocen tal y como es.



"El planeta tierra está lleno de etiquetas y nunca me he sentido cómoda con las etiquetas. Quería ser mi propia persona, mi propia identidad, mi propio ser humano sin ninguna regla... sin restricciones".



Pese a que en un comienzo la filmación del video le parecía un poco aterrador, considera que este es el momento perfecto para hablar del tema, pues se siente poderosa y liberada, hasta el punto que quiere que su historia sirva de inspiración para que más personas se animen a aceptarse tal y como son.



"Sí, soy transgénero, pero al final del día soy yo y al final del día tú eres tú... Al igual que yo, tú puedes escribir tu propia historia, tu vida sin ninguna restricción, tú puedes ser tú".



