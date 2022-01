‘Just do it’, en español ‘solo hazlo’, es quizás una de las frases más famosas del mercado mundial.



El eslogan adoptado por la marca Nike, que busca animar a las personas a ser capaces de todo, se ha posicionado como uno de los de mayor recordación en el mercado.



Sin embargo, aunque se pueda pensar que la frase viene de una empresa de publicidad y marketing que solo quiso motivar a los clientes, el eslogan tiene un extraño y algo macabro origen. Le contamos.

La primera aparición de 'Just do it'

Just do it, la famosa frase de Nike que como reseña el diario ‘Milenio’ invita a las personas a no detenerse en el deporte y a motivarse sin pensar tanto, tuvo su primera aparición en un comercial de 1988.



El 10 de agosto de ese año, Nike publicó un comercial de un atleta de 80 años, cuyo nombre era Walt Stack. El hombre corría 17 millas todas las mañanas.



El video, en el que se veía al hombre corriendo por el puente Golden Gate, cerraba con la primera aparición de la frase más famosa.



Pues bien, según reseñan medios internacionales, el encargado de aquella publicidad y de la frase que luego se volvió un icono para la marca fue Dan Wieden, jefe de la agencia Wieden + Kennedy.



Según ‘La Vanguardia’, la compañía tiene entre sus clientes a compañías como Airbnb, Coca Cola o KFC.



Años más tarde, Wieden reveló que se inspiró en la frase dicha por un asesino antes de ser fusilado. Así fue como nacieron las palabras ‘Just do it’.

El asesino que inspiró la frase

Según reseña ‘La Vanguardia’, 'Just do it' “surgió de las últimas palabras de un hombre que fue condenado a muerte en 1977 en Utah (Estados Unidos), tras haber cometido dos asesinatos”.



Gary Gilmore, el hombre detrás de la frase original, fue condenado a pena de muerte después de asesinar a dos hombres en Utah.



En 1976, Gilmore robó a un empleado en una gasolinera y, posteriormente, lo mató. En un segundo hecho, mató a un trabajador de un motel.



En pleno auge de la cadena perpetua, según reseña el medio citado, Gilmore fue condenado rápidamente en un juicio de hora y media.



Tras ser condenado, se le permitió elegir la forma en que moriría, por lo que eligió morir por fusilamiento.

La frase 'Just Do It' se basa en las últimas palabras del asesino Gary Gilmore, un condenado a pena de muerte en Estados Unidos en 1976.



Sus palabras exactas fueron 'let's do it' justo antes de que le dispararan. pic.twitter.com/nbuc5epElZ — Juguito de Marketing (@JuguitoMkt) October 14, 2021

“Lo dejaron elegir, como era la costumbre, la forma en la que moriría y él decidió que fuera por un pelotón de fusilamiento; la ejecución se realizaría el 17 de enero de 1977”, indicó ‘La Vanguardia’.



El día de su fusilamiento, uno de los hombres que le dispararía le preguntó si quería dar unas últimas palabras. Gilmore solo pidió que avanzaran rápido con la ejecución. Allí surgió la frase.



“Let's do it” (Hagámoslo) - fueron sus palabras exactas.



¿Cómo llegó a ser el lema de Nike?

Según ‘Eslogan Magazine’, diez años después de la muerte de Gilmore, la empresa de Dan Wieden recibió el encargo de buscar un eslogan que permitiera posicionar a Nike en el mercado y en el recuerdo de las personas.



Así, vino a su mente la frase del hombre condenado a pena de muerte. Luego, solo modificó una palabra y dio origen a un emblema de Nike.



“Me acordé de este hombre de Portland. Le preguntaron si tenía alguna reflexión final. Él solo dijo Let’s do it. No me gustaba el Let’s do it, así que simplemente lo cambié por Just Do It”, contó, según el medio citado.



Ninguna de las personas que trabajaban en aquella campaña lo analizó demasiado. Solo les gustó cómo se escuchaba el eslogan.



"Me gusta la parte de hacerlo (...) Ninguno de nosotros realmente prestó tanta atención. Pensamos: 'Sí. Eso funcionará'", contaron un tiempo después los publicistas de la campaña, según 'Business Insider'.



Sin embargo, Wieden fue más allá y contó que buscaba una frase que resumiera el poder del deporte y que incluyera a todos los grupos de la población.



“Intentaba escribir algo que lo completara todo, para que hablara a las mujeres que acababan de empezar a caminar para ponerse en forma, a las personas que eran atletas de clase mundial, y tenía el mismo tipo de conexión con ellas”, dijo Wieden, según el medio citado.

Nike es una compañía de indumentaria deportiva. Foto: AFP

Aunque tiene un origen peculiar, lo cierto es que el comercial en el que apareció la frase ‘Just do it’ disparó las ventas de la compañía en los años 80.



Además, aunque la historia es popular, parece que Nike no quería difundir todos los detalles del origen de su lema.



"Esa no fue la versión que escuché cuando llegué a Nike. Estoy segura de que no querían que nadie lo supiera realmente", dijo Liz Dolan, exjefa de marketing de Nike, según 'Business Insider’.

