México sigue llorando al gran Vicente Fernández, uno de los mayores exponentes de la música mariachi a nivel mundial, seis meses después de su partida. Desde entonces, se han venido contando algunas extrañas historias sobre su supuesta presencia paranormal en algunos de los lugares que él más frecuentaba.



Sobre todo, por el rancho Los Tres Potrillos, una de las propiedades del clan Fernández, pues el hijo mayor del 'Potrillo', Vicente Fernández Jr., ha manifestado sentir la presencia de su progenitor en algunos sectores del predio.

Sin embargo, no ha sido el único que ha tenido este tipo de experiencias, también los ha tenido Camila Fernández, nieta del compositor, e hija de Alejandro Fernández.



En una entrevista para el portal ‘Chisme no like’ manifestó que el ‘Charro de Huentitán’ ha mostrado señales en su hogar a pesar de su ausencia física.



“Mi hija lo tiene como muy presente gracias a Dios. Nosotros decimos que es muy chistoso porque no convivió con él tan consciente, lo convivió más chiquita, pero lo ve y sabe quién es”, comentó Camila, de 24 años.



“Si le digo ‘¿quién es Tata?’, lo señala. Tenemos como un bustito ahí de cobre que fue el que nos regaló en sus 80 años. Mi Tata y lo ve y le da besos y lo abraza como si supiera, está muy chistoso”, agregó la mujer, quien también es cantante.



¿El fantasma de Vicente anda a caballo?

Manifestó que uno de los encuentros más extraños y surreales que supuestamente involucran a ‘chente’ sucedió hace poco, cuando su hija aparentemente logró ver al cantante reflejado en uno de los lugares de la casa.



“Justo hace unos días, va a sonar loquísimo, no sé si me vayan a creer, no me importa, pero la niña vio a la pared, se le llenaron los ojos de emoción y saludó, dio un beso a la pared, y le hizo como un caballo (imitó sonido del animal)”, puntualizó.



“Y a mi Tata pues siempre lo ve a caballo, pues siempre está a caballo en las fotos, y siempre le decimos que haga como mi Tata, porque es muy chistosa, ya sabe cómo hacerle como mi Tata, entonces le hizo como caballo y luego hizo ‘ajá’, entonces se me enchino la piel”, agregó.



Finalizó diciendo que llamó a su esposo, Francisco Braba, y le comentó lo que había acabado de experimentar con Cayetana, su primogénita.



“Le dije: ‘amor, no me vas a creer lo que acaba de pasar, pasó esto y esto’. Eso sí estuvo muy fuerte, la verdad. De las últimas cosas que nos pasaron, pero sí, mi hija es la que lo tiene como más presente”, concluyó.



