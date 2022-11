En los últimos días, la actriz Verónica Castro ha causado revuelo en redes sociales debido a la relación que ha tenido con su familia y especialmente con sus nietos. Es por ello que el video de su nieta Rafaela dedicándole una canción a su mamá, Paola Eraso, ha dado mucho de qué hablar.

Los usuarios de Instagram quedaron sorprendidos cuando vieron que la hija menor de Cristian Castro, primogénito de Verónica Castro y Manuel ‘El Loco’ Valdés, se presentó ante un numeroso público rindiéndole un homenaje a su mamá.



Su potente voz impactó a los ciberusuarios quienes confirmaron que era un ‘clon de su abuelita’ y que probablemente sería toda una estrella, al igual que varios integrantes de su familia.



“Les presento una composición que le dediqué a mi mamá Paola, dedíquenla y compártanla en sus redes para sus mamitas” escribió la pequeña y la academia @evalunaproducciones con respecto al espectáculo.

El distanciamiento entre Verónica Castro y su nieta

Cabe recordar que, después de dos divorcios, Cristian Castro conoció a Paola Erazo en unas vacaciones de mitad de año. Allí se enamoraron y fruto de su noviazgo nació la pequeña Rafaela. Aún así, jamás se casaron o llevaron su relación a mayores. De hecho, tres años después, en el 2017, Castro contrajo matrimonio con Carol Victoria Urban Flores.

Esta no es la primera vez que Rafaela se ha puesto sobre el ojo público. Al igual que su abuela, se ha estado formando como actriz y cantante. Así mismo, ha sido reconocida por haber tenido una relación muy estrecha con ‘La Vero’.

Sin embargo, desde hace unos años esta relación se vio fragmentada por discusiones familiares. Según lo que contó en el programa mexicano ‘Ventaneando’, la actriz rompió relaciones con su exnuera Paola Erazo después de una fuerte discusión.



“Mi chiquita colombiana, mi Rafaela, pues tampoco, porque ahí hubo una diferencia con su mami. No estábamos de acuerdo en algunas cosas, que se me hacen agresivas, y yo no me llevo con la agresión”, explicó.

También recalcó que siempre tendrá los brazos abiertos para ella y que guarda la esperanza de encontrarse una vez más con su nieta.



"Quisiera que los niños se acercaran conmigo para que sintieran un poquito el cariño, de amor, y de respeto y de ternura, porque las puertas de mi casa siempre van a estar abiertas para ellos, y decirles que sí los extraño y sí los amo, y estaría increíble que algún día me vinieran a decir ‘Hola, abuela’", agregó en la entrevista.

