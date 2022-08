"Una vez más, abuelito lindo, tan solo un mes de tu partida y todavía no lo creo. Siento que aquel día en el que me llamaron a decirme que ya no estabas fue ayer; te pienso cada día de mi vida, tus recuerdos viven en mi todo el tiempo, tus miradas alegres, tus sonrisas, así como en todas las fotos es que te recuerdo, así de feliz y satisfecho con la vida": así inicia la misiva que Valentina Gómez, nieta de Darío Gómez, escribió para su abuelo en su cuenta de Instagram.

La joven expresó que el mensaje fue una manera de reconocer los logros del cantante, además de sus buenos actos, y para mostrarle su admiración y orgullo de ser nieta de un "ser bueno, humilde, amoroso, respetable, honorable e indescriptible" como su abuelo.

(Le recomendamos leer: Publican fotos de un supuesto hijo secreto de Darío Gómez).

También contó que la pérdida de Gómez fue un parteaguas en su vida y que cada día extraña y añora su compañía: "Dejas un vacío gigante en todos nosotros. No te imaginas la falta tan grande que me haces. Me hace falta ese abuelo chistoso, que me apoyaba a pesar de todo, que me hacía soñar en grande, que me daba el mejor ejemplo, me hacía ver la vida de una manera tan diferente y tan bonita. Fuiste, eres y serás mi abuelito por toda la eternidad".

Según dijo, su corazón está en mil pedazos porque el fallecimiento fue muy inesperado y porque le faltaron muchas cosas por vivir y muchos consejos por escuchar de parte del padre de su progenitor.



"Todavía es el día en el que no puedo creer que no estás y siento que jamás voy a poder entender del todo que te fuiste. Pienso una y otra vez el día de tu muerte, el día de tu entierro, como te agarraba la mano con tanta fuerza, con tanto apego, esa mano tibia que se fue volviendo fría, helada, hasta que no la volví a ver. Esa mano que toqué hasta tu último segundo en este mundo", se puede leer en la publicación.

(Puede leer: Tumba de Darío Gómez se volvió sitio de peregrinación en Medellín).

(Le puede interesar: Darío Gómez eligió a Yeison Jiménez como su sucesor).

Finalmente, aseguró que el cantante de 'Tirana' y 'Nadie es eterno en el mundo' es su ángel perdido entre los aplausos del cielo por sus buenos actos: "Se feliz abuelo mío, ten la tranquilidad de que todos vamos a estar bien. Sé que no vendrán momentos fáciles, pero si tú estás en paz, tranquilo y pleno, nosotros lo estaremos también".

Valentina Gómez es hija de Jorge Gómez, hijo de Darío, y de Lili Cruz.

