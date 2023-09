Nicole la Rosa, la imitadora de ‘Amy Winehouse’ del programa de ‘Yo Me Llamo edición Colombia’ la está ‘rompiendo’ en uno de los realities más famosos de la última década en nuestro país.



Aunque inicialmente se creyó que la imitadora de la cantante británica es de Colombia, la sorpresa fue grande cuando se conoció que la ‘doble exacta de Amy Winehouse' es originaria de Perú, específicamente de la ciudad, la costa pacífica, el Callao.

En su país natal la conocen como la ‘Amy Winehouse’ peruana, y en el canal de televisión ‘Panamericana’ destacan su talento e historia en un reportaje hecho para la sección de entretenimiento.



En esta pieza audiovisual, el programa destaca que la peruana es una de las más talentosas de ‘Yo me llamo Colombia’ y que cada vez que se presenta y aparece ante el jurado, este elogia su ‘impresionante parecido’ con la cantante original y su innegable talento.



Desde el inicio del programa, Nicole La Rosa se ha destacado por su inmenso talento para la música, y ha sabido aprovechar su talento y las clases para parecerse cada vez más al personaje de su artista favorita, Amy Winehouse.

El secreto de su gran talento musical está basado en la exhaustiva preparación musical empírica recibida por parte de su familia, quienes además tienen una tradición musical para el canto y la composición musical, lo cual le ha servido a la joven para potenciar su talento, según el programa de televisión ya mencionado.



Para perfeccionar su talento natural para la música y potenciado por su familia, se trasladó a la ciudad de Bogotá, a estudiar cantó contemporáneo.



Según la imitadora, esto fue lo que hizo para ingresar a ‘Yo Me Llamo’: “estaba estudiando y un amigo me dijo que estaban haciendo casting para el programa, y me pregunta si yo sé imitar a alguien, a lo que responde que sabía imitar a Amy Winehouse, pero que llevaba mucho tiempo sin hacerlo”.



Ahora, la peruana, según el canal ya citado, asegura que se ha convertido en un orgullo nacional del Perú y que está dejando el nombre de este país en suelo colombiano.

Amy Winehouse, 10 años de su muerte

