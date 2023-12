Nicole Kidman y otras famosas que enfrentaron comentarios sobre su apariencia

En la industria de Hollywood, la belleza y la apariencia física de las celebridades siempre han estado bajo un escrutinio constante. Las opiniones y críticas sobre sus cuerpos son una parte inevitable de la vida pública, y las mujeres en particular a menudo enfrentan un escrutinio despiadado y comentarios maliciosos sobre su aspecto.



Sin embargo, varias estrellas de renombre han decidido no quedarse en silencio y han optado por responder de manera contundente a esos comentarios hirientes.

Sydney Sweeney y la aceptación de su figura

La joven actriz Sydney Sweeney se ha unido a la creciente lista de famosas que han alzado la voz en contra de las críticas sobre su apariencia. En una entrevista con la revista 'Glamour', compartió sus experiencias personales y su lucha por aceptar su cuerpo, especialmente sus pechos, que en el pasado la hacían sentir incómoda.



En sus propias palabras: "Cuando estaba en la escuela secundaria solía sentirme incómoda por el tamaño de mis pechos. Solía decir que cuando cumpliera 18 años me iba a operar para hacerlos más pequeños". Sin embargo, su madre la disuadió de tomar esa decisión, y hoy en día, Sydney Sweeney se siente orgullosa de su cuerpo y alienta a otras mujeres a amarse a sí mismas tal como son.

Sweeney también abordó las críticas que ha recibido por su apariencia en los medios y en las redes sociales. "Dicen: 'Sydney Sweeney muestra el busto' o 'Sydney Sweeney usa un vestido escandaloso'. Estoy usando exactamente el mismo vestido que usaría otra persona. ¡Solo tengo tetas!”, expresó con valentía.

Meg Ryan: más allá de las críticas

Meg Ryan, una icónica actriz de Hollywood, vivió su propia experiencia con los comentarios sobre su apariencia cuando regresó a la vida pública después de un tiempo fuera de los reflectores.



Aunque muchos se centraron en su "irreconocible nueva imagen", Ryan decidió no prestar atención a los rumores y las críticas. En una entrevista con 'Glamour', dejó claro que no vale la pena perder tiempo en chismes y que su enfoque está en cosas más importantes. "No puedo prestarle atención. Simplemente no puedo", afirmó, agregando que la mezquindad y el odio son "tan estúpidos".



Si bien Meg Ryan no confirmó ni negó si había pasado por cirugía estética, a sus 62 años, aprendió a aceptar el proceso de envejecimiento con gratitud.



"Como ahora soy una persona mayor, amo mi edad. Me encanta dónde estoy. El envejecimiento no es tan aterrador. Todos pasamos por eso. Ojalá alguien me hubiera dicho antes: 'relajate'. Es lo que es. No prestes atención a los obstáculos’”, dijo.

Renée Zellweger: enfrentando los rumores

Renée Zellweger, famosa por su papel en ‘El diario de Bridget Jones’, también fue objeto de comentarios negativos y rumores sobre cirugía estética en el pasado. En 2012, el periodista Viv Groskop la criticó con dureza en Twitter, pero ella eligió inicialmente el silencio como respuesta.



Sin embargo, en 2019, decidió hablar sobre el trauma emocional que experimentó debido a esos comentarios. En una entrevista en la estación de radio 'SiriusXM', recordó un incidente en el que escuchó a alguien discutir sobre su apariencia mientras viajaba en tren.

“Uno de los pasajeros hablaba de Hollywood y de lo tontas que son las mujeres de la industria, y me mencionaron especialmente. '¿Cómo pudo hacer eso? ¿Por qué iría a operarse la cara como si no lo supiéramos?'”, recordó la actriz que escuchó en el vagón. De inmediato, compartió su reacción. “Me levanté y me paré junto a la puerta, mientras el hombre seguía hablando de lo estúpida que era. En un momento, miró hacia arriba y dijo: ‘¡Oh Dios, no lo eres...! ¡Dios mío, pero te pareces a ti misma!’ Y dije: ‘Sí, es curioso cómo funciona, ¿no?’”.

Nicole Kidman: resistiendo las agresiones

Nicole Kidman ha estado bajo el escrutinio constante de los medios y las redes sociales por su apariencia, además de por su carrera y vida personal. En 2022, una portada en la revista ‘Vanity Fair’ provocó más críticas sobre su aspecto, lo que la llevó a hablar sobre cómo enfrenta los ataques en una entrevista con la revista 'Stellar' del 'Daily Telegraph'.



Kidman explicó que, aunque las críticas pueden ser hirientes, prefiere no dejar que la afecten y mantenerse enfocada en su trabajo y sus elecciones. "Me impediría hacer lo que quiero hacer", afirmó. "Hay veces que escuchas cosas y dices: 'Dios mío, eso es realmente hiriente, pero no puedes por eso esconderte debajo de una piedra. Intento mantenerme libre en las elecciones porque, de lo contrario, antes de que te des cuenta te cierras y no puedes dar un paso hacia ninguna parte”.

Sandra Bullock: humor ante las críticas

Sandra Bullock ha sido objeto de especulaciones sobre cirugías estéticas, pero a diferencia de algunas celebridades, ella ha optado por mantener una actitud de humor ante las críticas. Después de los Oscars de 2018, donde se habló sobre sus "abultadas mejillas", la actriz aclaró que estaba enferma y tenía alergias en ese momento.



Sin embargo, también bromeó sobre haberse inyectado algo en la parte superior de la cara y admitió que no fue una buena idea.



Aunque hizo chistes al respecto. Bullock reconoció que algunos comentarios la hicieron sentir muy insegura y que las galas previas a las entregas de premios son en realidad momentos difíciles para ella: “Me afectan mucho estas cosas porque no me siento cómoda cuando me visto para una red carpet. No soy de esas personas que saben cómo comportarse en ellas. Intento ser un poco Beyoncé y hacer siempre la misma pose”.

