El cartagenero Nicolás de Zubiría es uno de los chefs más reconocidos a nivel nacional. En parte, porque ha aparecido en programas de televisión como ‘MasterChef’ y ‘¿Quién cocina esta noche?’.



Sin embargo, no es de los que no sale de su cocina y así lo probó al acompañar al creador de contenido Estiwar G en su Toxitour por algunos lugares de Bogotá famosos por su comida callejera.



En esta oportunidad, la locación fue Corabastos.

Allí se fueron cita los personajes mencionados y otro creador llamado ‘El Bambis’, encargado de guiarlos por el lugar. Entre los platos que degustaron está la famosa pajarilla, una sopa a base de bazo de res y cerdo, acompañada de otras verduras, que es muy beneficiosa para quienes sufren de anemia.



“Porque me toca dejarle a ustedes, pero esto yo me lo puedo bajar feliz”, dijo el chef al probarla.



Así mismo, probaron la moñona, plato que incluye arroz, yuca, carne desmechada y huevo. Este se llevó un halago por lo “blandita” que estaba la carne.

Estiwar G anticipó que viene una segunda parte del tour, pero no dejó pasar la oportunidad para mostrar cómo es el día a día de quienes trabajan en Corabastos, la central de abastos de alimentos más importante de Bogotá, ubicada en Kennedy.



Allí no solamente llegan productos de distintas zonas del país, sino que se venden en la plaza de mercado, hay tiendas de topo tipo (hasta un local de asesoría jurídica), y aquellos alimentos que no logran ser comercializados se reúnen en un centro de acopio.



Este último es denominado el Banco de Alimentos de Bogotá y “desde 2016 recupera cientos de kilos de alimentos que por su tamaño, forma o estado de madurez no logran ser comercializados”, cuentan en su página web.

Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS