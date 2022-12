Nicolás Cage se ha consolidado en la industria del cine como uno de los actores más reconocidos del planeta. El californiano logró gran exposición mediática al protagonizar películas como 'Ghost Rider', 'El señor de la guerra' y ' Adiós a las Vegas', la cual interpreto con Elisabeth Shue.



Recientemente, habló con el portal 'Empire' sobre su retiro de la actuación y sus aspiraciones a futuro en la pantalla grande. Según comentó, tiene un último deseo que cumplir antes de pensar en salir del radar en el séptimo arte.



Cage, de 58 años, está pensando en afrontar nuevos retos. Si bien afirmó que quiere ponerse en los zapatos de un superhéroe, una de sus mayores aspiraciones es realizar un musical.



"Todavía no he hecho un musical. Me gustaría intentarlo. Aunque lo cierto es que no soy buen cantante. Bueno, canté bien en ‘Wild At Heart’ o eso pensé”, expresó.



El artista considera que tiene una buena voz y que intenta sacar a relucir sus talento cuando asiste a karaokes con sus amigos, pues dice que "en esos momentos lo da todo".



“Mis actuaciones en los karaokes son muy locas. Me he desbordado al cantar incorrectamente ‘Purple Rain’ de Prince en los bares. Pero bueno, no sé, creo que sería un buen Poncio Pilato en ‘Jesucristo Superstar’”.



Será cuestión de esperar hasta que el intérprete de 'La Roca' demuestre sus dotes para el canto en una nueva producción en los años venideros, pues finalizó diciendo que está abierto a ofertas en este campo.



