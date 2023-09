En los primeros días de septiembre, Nicolás Arrieta y Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, fueron tendencia por la pelea King Of The Ring. Un evento realizado por los dos para capitalizar el conflicto que tenían desde 2022.



En este evento se vieron varias polémicas, una de ella fue durante la rueda de prensa, pues Arrieta se fue contra La Liendra y le dio una fuerte bofetada con una Cartilla Nacho.



“Se la regalo, es una cartilla, por analfabeta”, comentó el bogotano en su momento.

La pelea se realizó el pasado 1 de septiembre, al evento se sumaron invitados musicales y algunos enfrentamientos preliminares entre otros influencers. Sin embargo, el acto principal fue la pelea entre los dos creadores de contenido, esa noche La Liendra se proclamó como vencedor.



Durante la preparación del evento, varios famosos y seguidores de Arrieta se mostraron preocupados por su salud, pues él había hablado abiertamente sobre el consumo de sustancias psicoactivas y alcohol. Además, después de este suceso, el influencer bogotano no había estado presente en sus redes sociales.



Recientemente, el joven reapareció y explicó por qué había estado tan ausente.

“Estuve un poquito perdidito. Me anexaron, me metieron al anexo luego de la fiesta que tuve por la pelea”, comentó Arrieta en sus historias de Instagram. Luego, explicó que “anexo” es un término mexicano que se utiliza para referirse a un centro de rehabilitación.



Además, reiteró que siempre es bueno buscar ayuda profesional en esta dificultades. Por otro lado, y muy característico de él, se burló de algunos memes de los anexos, pues este lugar suele ser usado para justificar un alejamiento de las redes sociales.



Arrieta no hizo comentarios sobre cómo se encuentra su salud actualmente o cómo va su tratamiento.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

