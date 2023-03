El famoso colombiano Nicolás Arrieta no ha dudado en exponer a varios influencers del país, pues, constantemente en sus redes sociales, publica denuncias de usuarios que fueron estafados.

A través de un vídeo en su cuenta de YouTube, Arrieta se infiltró en algunos cursos de trading que promocionan varios influenciadores cómo Cintia Cossío y La Liendra.

El trading es una actividad que se practica en gran parte del mundo, se basa principalmente en el comercio de acciones, divisas, materias primas o derivados.

El objetivo general es que la persona compre acciones a un precio más bajo y, cuando la bolsa de valores aumente, ellos obtendrán más ganancias, según explica el sitio web 'Finanzas claras y fáciles'.

La compra de activos se hace en empresas de mercardo global. Foto: iStock

En medio del metraje, Nicolás explica que varios influenciadores como Cintia Cossio, La Liendra, Yeferson Cossio, entre otros, han aceptado pautar y subir historias de cursos trading que resultan ser una completa estafa.

“Hay un vídeo completo en mi canal de todas las estafas en las que han estado involucrados Cintia Cossío y la Liendra. Siempre son los mismos. Si ellos son tan ricos que necesidad tienen de robar a la gente. Dicen tener tanta plata y lo que tienen es avaricia. No les da pena con las personas que lo siguen”, detalló el youtuber.

Nicolás se infiltra en cursos trading que promocionan influenciadores



Nicolás contó cómo fue la experiencia al entrar en estos cursos, detalla que contrató a María Antonieta, una mujer que fue la persona que se infiltró en uno de los grupos de trading.

La mujer relató que esta prueba la hicieron hace algún tiempo, aproximadamente hace dos meses, en ella pudieron notar “las mentiras” y varias “inconsistencias” respecto a estos cursos.

“Nosotros entramos porque habíamos visto los anuncios y queríamos aprender más sobre trading. Lo que pudimos notar es que en estos grupos la falta de asistencia por parte de la gente que trabaja ahí, es muchísima”, reveló María.

Así las cosas, la mujer contó que en estos cursos usualmente reenvían varios videos de personas que supuestamente tuvieron éxito. También, comparten audios de testimonios que dicen son reales, pero realmente no es así.

El clip subido a YouTube dejó en evidencia cómo trabajan estas personas, como lo afirma María: “Te endulzan el oído con ganancias totalmente irreales. Crees que al meter diez mil pesos se multiplica y serás millonario. La verdad no es así, es un juego de azar”.

Por último, en el video, Nicolás explicó por qué es importante no caer en estas “presuntas estafas”: “Ustedes no tienen que ser como La Liendra o como yo. Deben ser mejores personas y buscar su propio camino (…) no crean en lo que les ofrecen los influenciadores”, concluyó.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO