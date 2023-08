El influencer Nicolas Arrieta acaparó la atención de sus millones de seguidores en Instagram por un video que compartió en su perfil.



El bogotano, quien reveló en un programa denominado ‘EE’ habría cuestionado si él sería la actual pareja de Andrés Tejeiro, hermano de la actriz Lina Tejeiro, mostrándose sorprendido con la información que le estaban presentando.

(Le puede interesar: Festival Cordillera: le contamos cómo puede hacer que su banda participe en el evento).

Esta pregunta se la hicieron debido que el creador del contenido bromeó a través de un video, en el que mostraba un chat donde le preguntaban si Andrés era su novio.



En este caso, Nicolás publicó un clip donde dejó ver un fragmento de cómo hablaron en el programa anteriormente mencionado’ de la supuesta relación que él podría tener con Andrés Tejeiro.



“¿Nicolás Arrieta es el nuevo novio del hermano de Lina Tejeiro? Nicolás Arrieta es uno de los creadores de contenido más polémicos. Andrés, con quien a veces suele entrenar físicamente. A través de las historias de Nicolás, compartió un comentario que le hicieron en sus mensajes privados”, publicaron en el sitio de cuestión.

(Le puede gustar: Billboard Latin reconoce a Residente como el mejor rapero de la historia en español).

El mensaje publicado era: “Nicolás, te pregunté con todo respeto: ¿Andres Tejeiro es tu pareja? Si lo es déjame decirte que tienes muy buen gusto”.



Tras esta afirmación, el youtuber reaccionó de manera inmediata y opinó lo siguiente: ¿Tengo una pregunta? Las noticias no tienen ningún contenido importante. Se coloca en redes un simple chiste. Qué se le puede pedir a un periodismo tan simplista, de igual manera yo me los tomo con gracia. Qué tristeza no poder hacer una broma, se acabó esta vaina”.



Al final, ya expresada su molestia, bromeó respecto al hecho, montando un video en sus redes sociales refutando tales afirmaciones y compartió un video de ‘los Simpsons’ donde a Bart le decían que era gay.

(Le puede ayudar: Vicente Fernández da su voz a 20 canciones mexicanas en disco póstumo).

“Somos niños que hicieron magia con sus sueños”

MIGUEL ANGEL RAMOS FORERO

REDACCION ALACNCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Llega a Bogotá Expopet 2023: ¿De qué se trata, cuándo es y cuánto cuesta el ingreso?

Shakespeare es la nueva víctima de censura de contenidos educativos en Florida

Falleció Robbie Robertson, compositor y guitarrista de The Band, a los 80 años