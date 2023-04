Desde hace varios meses, Nicolás Arrieta y La Liendra tenían pendiente un encuentro para solucionar sus problemas. Ahora, han decidido poner fin a la espera y anunciar la fecha del esperado evento.

En el 2022, ambos influencers confirmaron que estaban organizando una pelea, luego de que La Liendra, en una transmisión de Twitch, hablara del bogotano y lo retara a tener un encuentro en el ring de boxeo.

“Nicolás Arrieta no me aguanta un round, estoy seguro, porque no son personas que están acostumbradas a tener problemas, ¿si me entienden?”, expresó en su momento.

Arrieta, quien se caracteriza por criticar, exponer y denunciar a varios influenciadores del país, no se quedó callado.

(Le recomendamos leer: Yeferson Cossio presume en redes su viaje a Andorra: ‘Qué buena vida tienes’).

Los comentarios de La Liendra se hicieron virales, hasta el punto que llegaron a los oídos de Arrieta, quien aprovechó la situación para burlarse y aceptar el desafío. “Si hay que pelear en un ring yo me subo, pero creo que eso ya sería abusar de un niño en condición de desnutrición”, dijo en aquel entonces, refiriéndose a su futuro oponente.

Sin embargo, la cosa no paró ahí, en otro video en TikTok, La Liendra volvió a retar a Nicolás y le dijo que en un mes se realizaría la pelea: “Nos vemos en un mes en el ring”.

Oficialmente hay fecha para la pelea



A través de una publicación en Instagram, Nicolás confirmó la realización de ‘King of the Ring’, una de las peleas más esperadas por los fanáticos de los creadores de contenido. Esta se realizará el próximo 1 de septiembre en el teatro Royal Center de Bogotá.

“Acá estamos ready para la pelea. El 1 de septiembre nos vemos acá en Bogotá en el Royal Center con La Liendra. Nos vamos a ir en contra del ‘virulento’, la ‘enfermedad de cabello’, con don ‘calle’ (...) Vamos a tener a varios artistas invitados, peleas profesionales. Además, tenemos el respaldo de la Liga de Boxeo (...) lo ideal es tener un evento deportivo, hacer un buen show, pelear chimba y pasarla bien”, dijo en la publicación de Instagram.

El sitio oficial ya está disponible para aquellos que quieran consultar detalles sobre el evento, precios y adquirir sus entradas.

(Además: ‘La Kings League colombiana’: el nuevo proyecto de ‘La Liendra’).

¿Por qué se tardó tanto en confirmarse la fecha?



Desde el momento en que los creadores de contenido confirmaron la pelea, muchos seguidores preguntaron cuándo se iba a llevar a cabo la contienda.

“Estamos en la organización de la pelea, la pelea sigue en pie, señores. Estamos preparando permisos porque resulta que, para usted hacer un evento al nivel que nosotros queremos necesita varias autorizaciones”, explicó la Liendra en su cuenta de Instagram.

Facebook Twitter Linkedin

Nicolás Arrieta y La Liendra se enfrentarán en el ring. Foto: Instagram: @nicolasarrieta / @la_liendraa

(También: La Segura muestra cómo está su cuerpo por los biopolímeros: ‘está podrido’).

Además, las condiciones físicas de ambos no eran las mejores, según explicó el bogotano en unos de sus videos. “Ese man tiene diez años menos que yo. Tengan en cuenta que yo tengo 31 y él 22. Igual yo peso 65 y el man está pesando 57 kilos”.

Más noticias en EL TIEMPO

Los tres hombres más ricos del mundo: ¿Quiénes serían sus herederos?

Arnold Schwarzenegger salió a tapar huecos en su vecindario

Gerard Piqué le regaló un carro de 220 mil dólares a Clara Chía

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO