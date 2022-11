Las tensiones entre Nicolás Arrieta y Mauricio Gómez, más conocido en las redes sociales como ‘La Liendra’, no paran desde que empezaron un fuerte cruce de palabras en la plataforma de streaming Twitch. Esto, luego de que algunos seguidores le preguntaran al quindiano si tendría una pelea de box con el bogotano.



Ante los cuestionamientos, el novio de Dani Duke no se guardó nada y les respondió a sus fanáticos : “Nicolás Arrieta no me aguanta un round, estoy seguro, porque no son personas que están acostumbradas a tener problemas, ¿si me entienden?”.



Las declaraciones no cayeron para nada bien en Arrieta, quien aprovechó su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 1,3 millones de seguidores, para lanzar punzantes palabras contra Gómez, las cuales se volvieron virales rápidamente.

“¿Por qué, en vez de hablar de pelear con la gente, no leemos de corrido el capítulo de un libro? Te reto a escribir un solo párrafo sin cometer errores de ortografía ¡Coge un librito de ‘Nacho lee’ o una ‘Urbanidad de Carreño’!”, fueron las palabras del bogotano.



Cabe destacar que, a raíz del fuerte cruce de palabras ambas celebridades, pactaron un encuentro para solucionar sus discrepancias a golpes, por lo que se han generado todo tipo de reacciones, pues hay quienes dicen que es una estrategia publicitaria para subir seguidores y ganar repercusión en las diferentes plataformas digitales.



Arrieta arremete contra La Liendra

Ante el ‘rifirrafe’, la comunidad digital de los dos creadores de contenido ha estado al pendiente de los comentarios malintencionados de ambas partes. Es así como le hicieron llegar a Arrieta un clip con el historial de búsqueda de Mauricio Gómez, en el cual se puede observar que el quindiano estaría buscando datos curiosos del bogotano.



Por su puesto, el influencer ‘rolo’ no dejó pasar la oportunidad y arremetió con todo para burlarse de quien es hoy su rival en el ring. En las imágenes se pueden ver algunos gustos particulares de Gómez como algunas curiosidades más; no obstante, resaltaron algunas búsquedas que no dejaron bien parado a ‘La Liendra’.



“¿Nicolás Arrieta hace Gym?”, fue una de las interacciones que buscó el influenciador en Google, lo cual causó la burla de Arrieta, quien le dedicó un video tocando el tema.



