Nicolás Arrieta, uno de los pioneros en Colombia de la creación de contenido para redes sociales, ha vuelto a dar de qué hablar, pues para nadie es un secreto que esté joven, no tiene miedo al decir lo que siente y opina sobre cualquier tema.



Para ser exactos, hace unas horas el polémico influencer publicó un clip en su cuenta de Instagram donde realizó una advertencia a todos los que lo siguen, ya que les pido que tuvieran precaución con la nueva criptomoneda que pertenece a Yeferson Cossio, su colega de profesión.

Reciba al instante en su WhatsApp, gratis, todas las noticias de Tendencias, curiosas, divertidas e increíbles.

Facebook Twitter Linkedin

Nicolás Arrieta, uno de los influencers más populares en Colombia. Foto: Instagram: @nicolasarrieta

(Tenemos para usted: Nicolás Arrieta se coló en cursos que promocionan Cintia Cossio y La Liendra).

“Ojo con la criptomoneda de Cossio”, escribió en la descripción de su publicación. FACEBOOK

TWITTER

Tras expresar eso, el bogotano explicó por medio de un video que Cossio está promocionando una moneda la cual puede hacer perder a muchas personas dinero.



Además, no dudó en mostrar capturas de pantalla, en las cuales se podía ver explícitamente como le hacía promoción a esta nueva criptomoneda llamada ‘PooCoin’.

“Les cuento, Yeferson Cossio está promocionando un ‘PooCoin’ que es como una moneda falsa que crea la gente, bueno no es una moneda, es un token que crean en la blockchain. Lo que hace la gente con esas cosas es que hacen un Rug pull”, dijo en los primeros segundos de su video.



Y continuó diciendo: “Un Rug pull es cuando los inversionistas meten la plata en un token, el token se valoriza, ellos ganan un montón y luego sacan la ganancia, y así la gente que invirtió, después se quedan con una moneda que ya no vale nada. O sea, invierten mil y la moneda vale 500, o vale 100 pesos”, expresó el bogotano, que al parecer sabe mucho del tema.



No obstante, Arrieta sentenció que lo más probable es que hicieran lo que estaba describiendo. Pero señaló que podría pasar lo contrario tras hacer público lo que podría llegar a ocurrir.

(Siga leyendo: Nicolás Arrieta acusa a Yeferson Cossio de ser partícipe de una estafa en redes).

Así mismo, Nicolás intentó aconsejar a todas esas personas que quieren invertir en ese nuevo negocio tecnológico, pues les dijo que investigarán muy bien sobre el tema porque para muchas personas el mundo de las criptomonedas es desconocido.



“Si usted no sabe cómo funciona la blockchain, si usted no sabe cómo funcionan las criptomonedas, si usted no sabe hacer una inversión, no se meta en este tipo de proyectos, haga preguntas, investigue, infórmese. Mi recomendación es que tengan mucho cuidado”, concluyó con gran preocupación el polémico influencer.



“Hay muchas cosas que han funcionado y otras que no, quién sabe si esto funcione, pero la verdad yo sin duda no invertiría en algo así, podrían perder su dinero”, sentenció con rudeza Arrieta para darle fin a su video.

(Le puede interesar: Nicolás Arrieta reaccionó a la polémica de Bad Bunny con una fanática).

¿Cómo es ser influencer de viajes y que te paguen por recorrer el mundo?

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Nicolas Arrieta arremete contra ‘La Segura’ por demanda a marca de ropa

‘La Liendra’ reta a Nicolás Arrieta a pelea: ‘Nos vemos en un mes en el ring’

‘Epa Colombia’ discutió con Nicolás Arrieta por culpa de sus keratinas