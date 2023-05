Para nadie es un secreto que Nicolás Arrieta, uno de los creadores de contenido más famosos de Colombia, es conocido en el espectro digital por denunciar, exponer y criticar a varios influenciadores del país por medio de sus publicaciones.

El joven bogotano es uno de los pioneros en la creación de contenido en redes sociales en Colombia. Tan solo en su cuenta de YouTube cuenta con más de 2.25 millones de suscriptores y en Instagram redondea los 1.4 millones de seguidores.

Desde hace tiempo, se conoció que el creador de contenido llevaba una buena amistad con Yeferson Cossio, un influenciador del país conocido por sus videos de bromas y sus excéntricos lujos. Sin embargo, recientemente dejó claro que Cossio había promovido estafas piramidales que finalmente terminaron en engaños hacia sus seguidores.

Recientemente, Nicolás Arrieta expuso a Yeferson Cossio por "presuntas estafas". Foto: Instagram: @nicolasarrieta / @yefersoncossio

Por medio de varias historias en su cuenta de Instagram, Arrieta no teme denunciar a uno de sus conocidos. En repetidas ocasiones ha dedicado videos a hablar sobre Yeferson y su hermana Cintia Cossio, quien también ha promocionado cursos de trading.

Nicolás habla de su amistad con Cossio y sobre que “le cayó a su novia”



Recientemente, Nicolás Arrieta fue invitado a una entrevista en el canal de YouTube de Farid Naffah, en el que reveló que el antioqueño le había caído a su novia y estuvo detrás de ella durante algún tiempo.

El conductor del programa le preguntó al bogotano si alguna vez Cossio le había caído a su novia, a lo que Arrieta respondió: “El man es un falso y una rata. Yo no soy amigo de ratas. Le cayó también a mi novia el hijue(...), teniendo novia y decía: ‘Es que yo tampoco soy tan amigo de él’”.

“El man es una liebre, un vendido, un doble, un falsete. Se lo digo a él en la cara y a todo el mundo (...), el man se cree que porque lo ven 10 millones de personas, que ni siquiera escriben bien, puede hacer lo que quiera. Yo era su amigo y te doy un consejo: ‘Pana, las estás cagand(...), te van a jode (...)’. Entonces si te estoy dando un consejo espero que lo tomes porque sé que afecta tu trabajo”, explicó el creador de contenido para el anterior canal mencionado.

En otra parte del metraje, el presentador le preguntó en qué momento dejaron de ser amigos. Allí mismo Arrieta empezó a contar que siempre tuvieron “una buena amistad" y cuando salían los dos ponían la mitad para costear lo que consumían en sus salidas: “El maric(...) era chimba, porque también invitaba o pagábamos los dos. Yo sí lo consideraba mi amigo, mi pana, tanto que él decía que éramos amigos de otra madre”.

Asimismo, expresó que trató de hablar con el antioqueño en repetidas ocasiones; sin embargo, no tuvo éxito alguno y luego de la primera advertencia no le perdonó ni una más.

“El man se puso a promocionar estafas pirámides. Allí me decían: ‘A su amigo sí lo defiende’. Entonces me cayeron a mi. Yo no lo defiendo ni nada, en ese momento hablé con él y me dijo que sus abogados lo iban a arreglar. Pero eso nunca pasó. La primera se la pasé, la segunda se la publiqué y la tercera ya le dije no más”, aseguró para el programa.

Arrieta concluyó que Yeferson siempre le dijo que iba a solucionarlo todo, pero los meses pasaron y lo que prometió se quedó solo en palabras. Es así que decidió sacar un video y expuso toda la “verdad” del creador.

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO