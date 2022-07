No es la primera vez que Nicolás Arrieta, reconocido 'youtuber' y creador de contenido bogotano, utiliza su canal para exponer presuntos fraudes piramidales cometidos por marcas, quienes, según él, han utilizado a influenciadores para promover estos negocios.



En este caso, Arrieta ha manifestado que la empresa Omega Pro, una compañía de 'marketing' multinivel, que busca incrementar el dinero de los usuarios que inviertan en su modelo con el paso paulatino del tiempo, puede que sea una firma que esté estafando a sus usuarios.

El influenciador señaló que conoció a la marca después de que varios de sus seguidores le enviaran preguntas sobre la empresa a través de su cuenta de Instagram.



“Pues esto siempre pasa con esta gente famosa. Promocionan pirámides, promocionan esquemas Ponzi y este tipo de cosas para luego salir llorando en los medios que les robaron mil y 50 mil millones de pesos”, manifestó Arrieta.



“Si se mete en algo como Omega Pro debe tener en cuenta que estos negocios para captar dinero deben tener una licencia. Si no tienen una licencia, pues definitivamente no son legales y por eso hay un delito que se llama captación ilegal de dinero (...) son cosas riesgosas y peligrosas”, concluyó Arrieta en su publicación.



Cabe destacar que la Superintendencia Financiera le ordenó a la marca suspender de inmediato la promoción de los productos de la sociedad Omega Pro en el país. Así mismo, ordenó mediante la resolución 0469 del 18 de mayo de 2021 suspender la divulgación de la compañía a ocho personas naturales, mientras se esclarecen las acusaciones.



De igual forma, la Superfinanciera encontró que al poco tiempo de expedido el decreto dos personas seguían promocionando este negocio.

No es la primera vez que Arrieta denuncia

El pasado mes de marzo de 2022, Arrieta volvió a ser el foco de atención en redes sociales por denunciar que varios creadores de contenido habrían estafado a más de 100 personas por medio de la plataforma ‘King Power’. La polémica se hizo viral, luego de que se le vinculara a Yeferson Cossio y a su hermana Cintia promocionando la presunta red de estafas.



“Otra vez otra gente estafada por una aplicación que se llama King Power, otra vez promocionaron los 'influencers' esta vaina. No importa quién se las promocione, Yeferson Cossio, Cintia (...). Estas cosas están estafando a la gente a diestra y siniestra”, afirmó Nicolás Arrieta.



“Cuánta más gente tienen que estafar. Yo sé que es chévere que les paguen todo ese dinero, pero es más chévere que no tumben a la gente (...) Que alguien ayude a los animales, no justifica que esté estafando publicando fondos de inversión o que esté publicando fondos de apuestas y pronosticadores que nunca devuelven el dinero”, concluyó.



Esto desató una rencilla entre los creadores de contenido, que fue bastante comentada en su momento, pues tanto Cossio como Arrieta eran muy cercanos antes de que el influenciador paisa se fuera a vivir a Medellín.



Cabe resaltar que Arrieta también comentó que Cintia ya se encontraba realizando las averiguaciones correspondientes y que tenía un grupo en el cual estaba en contacto con los afectados por la presunta aplicación fraudulenta.



“Me dijo que están tratando de responderle a la gente que ha sido afectada. Espero que sea para todos, porque son varias las estafas”, mencionó Arrieta.

