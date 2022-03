El youtuber Nicolás Arrieta hizo una dura denuncia en sus redes sociales, pues afirmó que varios influenciadores reconocidos del país han promocionado una plataforma que, según él, ha estafado a al menos 100 personas.



Según Arrieta, se trata de la aplicación King Power, una plataforma de inversión y ganancias de dinero que ha sido promocionada en las historias de Instagram y en las redes sociales de varios influenciadores como Yeferson Cossio, Cintia Cossio, entre otros.

“Otra vez otra gente estafada por una aplicación que se llama King Power, otra vez promocionaron los influencers esta vaina. No importa quién se las promocione, Yeferson Cossio, Cintia (...). Estas cosas están estafando a la gente a diestra y siniestra”, afirmó.



Arrieta contó que se trata de una aplicación en la que las personas invierten dinero esperando multiplicar sus ganancias. Sin embargo, según las denuncias que le han llegado de quienes enviaron su dinero a esta plataforma, varias personas han sido estafadas y perdieron su dinero.



El youtuber mostró clips de varios influenciadores haciendo publicidad para que sus seguidores se unan a estas plataformas de inversión.



Además, mostró en sus historias los mensajes de varias personas que lo han contactado contando cómo fueron estafados. Varios de ellos contaron que perdieron grandes cantidades de dinero al consignar en la app.



“Perdí alrededor de 4.500.000 con el supuesto ingreso a la app” y “Yo perdí 3 millones”, fueron solo algunas de las denuncias.



El youtuber narró que ya ha hablado con algunos de los personajes públicos para conocer por qué han promocionado una plataforma que, al parecer, no sería legal.



“Yo hablé con Cintia (Cossio) y le dije ‘mira, están estafando a la gente’. Dice que, supuestamente, sus abogados habían revisado y que sí era real. Pero resulta que no, captó el dinero de más de 100 personas y ahora no responden”, agregó.

Arrieta contó que aunque le ha pedido a varios youtubers dejar de publicitar esta plataforma aún no han dejado de hacerlo.



“Esto no es nuevo. Ellos siguen promocionando esto. Yo les dije: ‘oigan, no sigan promocionando más esto. Cada vez que promocionan una de estas vainas roban a la gente’, y no paran”, dijo.



Agregó que Cintia Cossio le mencionó que ya tienen un grupo con los presuntos afectados por estas estafas y que están analizando la situación.



“Me dijo que están tratando de responderle a la gente que ha sido afectada. Espero que sea para todos, porque son varias las estafas”, dijo.

También enfatizó en que aunque es clave que las personas afectadas recuperen su dinero, lo más importante para solucionar el problema es que los influenciadores no promocionen más plataformas que presuntamente estarían robando el dinero de los inversores.



El joven aprovechó además para lanzar una indirecta contra Cossio, pues afirmó que está muy bien que los youtubers adelanten campañas sociales y ayuden a los animales, pero dijo que no está bien que permitan estafas y que permitan que “le roben la plata a sus seguidores”.



“Cuánta más gente tienen que estafar. Yo sé que es chévere que les paguen todo ese dinero, pero es más chévere que no tumben a la gente (...) Que alguien ayude a los animales, no justifica que esté estafando publicando fondos de inversión o que esté publicando fondos de apuestas y pronosticadores que nunca devuelven el dinero”, concluyó.



Arrieta afirmó también que si siguen las estafas hará un video más largo para su canal en el que profundice en las denuncias.



