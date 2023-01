Bad Bunny finalizó el año 2022 siendo uno de los artistas más escuchados del planeta. Tan solo en ‘Spotify’ alcanzó las 183 mil millones de reproducciones, que le valieron para llevarse el primer puesto en audiencia por tercer año consecutivo en esta plataforma.



(Siga leyendo: Gabriela Tafur y Esteban Santos confesaron las cosas que no les gustan del otro).

Ahora bien, su logros parece que ya quedaron en el pasado y hoy se habla más del artista por sus actuaciones por fuera del escenario, ya que en los últimos días se vio involucrado en un hecho bastante criticado al botar el celular de una de sus fanáticas al océano, luego de que esta intentó grabarlo a la salida de un restaurante.



El hecho ha causado miles de reacciones en todo el mundo y se han generado sentimientos encontrados entre aquellos que repudiaron el accionar del ‘Conejo malo’ y quienes tildaron de hostigadora a la persona que intentó pedirle una fotografía.



Al respecto, el creador de contenido Nicolás Arrieta realizó una video reacción y trino algunos mensajes en su perfil persona de Twitter, los cuales se volvieron virales en pocos minutos al mostrarse crítico con el comportamiento que tuvo el intérprete de ‘Tití me preguntó’.



(Lea: Andrea Valdiri fue captada bailando y cantado con su suegra en un Karaoke).

Bad Bunny ha sido criticado por su violenta reacción ante una fan a la que le quitó el celular y lo lanzó al mar pic.twitter.com/mjdbz0U6Qa — Noticias 24/7 HN (@noticias247hn) January 5, 2023

¿Qué dijo Nicolás Arrieta?

El bogotano no se mostró de acuerdo con ninguna de las partes, aunque primeramente lanzó fuertes críticas contra el esquema de seguridad del puertorriqueño, pero también contra la que es considerada por muchos una actitud arrogante de Bad Bunny.



“Esto primero es dañar la propiedad de otra persona y también es un fallo en la seguridad de Bad Bunny. Si tu no quieres que se te acerque nadie siendo el artista más influyente del mundo, entonces tienes que estar encerrado”, dijo inicialmente.



(le puede interesar: Joven presume tener el ‘mejor trabajo del mundo’ por encontrarse con famosos).



“Es feo que la gente se esté acercando, pero es a lo que se arraiga al ser un cantante, un actor o al hacer este tipo de cosas, entonces ese tipo de reacciones no van, un mal día”, agregó.



Así mismo, citó la respuesta del cantante y dio su punto de vista al especto: “Entiendo a lo que él quiere llegar y la gente debería charlar con él antes de pedirle una foto o un video”.



“La respuesta no es tirar el celular a la persona, esto fue un poco salido de contexto, salido de las casillas, entonces ojito, ahí les dejo”, concluyó en su video en Instagram, el cual ya cuenta con más de 30 mil “Me gusta” y más de 686 mil reproducciones.

Como si fuera poco, hizo lo propio pero contra aquellos que defendieron la reacción de Benito Antonio Ramirez Ocasio, nombre de pila del compositor, pues realizó varias analogías que no calaron para nada bien entre algunos de sus más de 700 mil seguidores en Twitter.



“Me da risa la gente que defiende lo que hizo Bad Bunny porque: 'Estaba comiendo', 'Es un ser humano', pero son los mismos que interrumpen a los empleados en sus descansos y si son groseros y el empleado les dice algo, hacen que los echen”, escribió.



“El trabajo de Bad Bunny es ser famoso, y ganar millones por no hacer nada, estoy seguro que si un empleado de Juan Valdez te tira el teléfono porque lo estás grabando en su cara de forma grosera sin su consentimiento, lo echan al otro día”, acotó.



(Artículos relacionados: Ana Karina Soto defiende a su novio de críticas por vestir una falda).

Más noticias

Tendencias EL TIEMPO