Nicolas Arrieta llama "show" al lío de Epa Colombia con el Invima

El pasado 5 de marzo, la empresaria e influenciadora Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, difundió un video en sus redes sociales en el que, en medio de lágrimas, habló sobre la decisión que tomó el Invima sobre su empresa cosmética.



"Llevo cuatro meses esperando a que el Invima me responda. Me dice que mi keratina no se puede llamar 'keratina'. Le puse 'tratamiento alisador', y me aprobó", dijo, agregando que otras empresas han estado detrás de ella para evitar que su negocio tome vuelo.



Muchos usuarios en redes sociales se conmovieron por su situación, señalando que el Gobierno esta haciéndole una persecución por la destrucción a una estación de TransMilenio en 2019, delito por el cual pagó 6 meses de casa por cárcel y no pudo usar sus redes sociales por un tiempo. También indicaron que emprender en Colombia era muy difícil ya que no hay apoyo para las pequeñas empresas.



“Desde que yo me metí con el Gobierno a mí me cerraron todas las puertas y no saben el daño que le hacen a las personas que trabajan conmigo. Lo que hice estuvo mal, pero yo soy un ser humano y tengo errores”, dijo Daneidy.



Parce que Triste lo De Epa Colombia, solo espero que siga adelante y tapando bocas a todos los que están en contra de ella. pic.twitter.com/fffoXXFcsn — DVAmmm (@GOMEZ_JDAVID) March 5, 2021

Sin embargo, otros señalaron que estaba haciendo “show” y que no había ninguna persecución en su contra. Entre estas personas se encuentra el creador de contenidos Nicolas Arrieta, quien compartió un trino quejándose de la actitud de la emprendedora.



“EPA Colombia SÍ tiene registro Invima, sus productos cumplen con las normas, el tiempo de evaluación de el Invima para productos farmacéuticos es de 3 meses, imagino que por la pandemia están demorados, no hay ninguna persecución por romper el transmilenio. Es solo puro show”, escribió Arrieta en la red social.

EPA Colombia SÍ tiene registro invima, sus productos cumplen con las normas,el tiempo de evaluación de el invima para productos farmacéuticos es de 3 meses, imagino que por la pandemia están demorados, no hay ninguna persecución por romper el transmilenio. Es solo puro show. pic.twitter.com/85pbJ09fv9 — Nicolás Arrieta (@nikoarrieta) March 5, 2021

El influenciador mostró el registro del producto “alisador” de Daneidy, que está bajo la marca Porcelain Shine. En la imagen del Invima se observa también otro registro para la marca de Shampoo de Daneidy.



De acuerdo con Arrieta, Invima sí aprobó el producto de Epa Colombia en el tiempo reglamentario, además, va a poder continuar con su empresa y seguir “generando empleo”. De lo que se queja la emprendedora es que no se le permitió que su producto se llamara queratina, sino tratamiento alisador que, para Arrieta, “es lo mismo”.



“Para que un producto tenga un nombre tiene que tener un componente como Keratina hidrolizada, y demás vainas, no algo al 1%. Sigue siendo la misma vaina, no una persecución. El nombre de su salón de belleza y demás sigue siendo el mismo jaja inclusive la S.A.S que lo comercializa”, indicó Arrieta en una respuesta a su tweet inicial.



A pesar de esto, aseguró que su intención no es atacar a Epa Colombia, indicando que el Invima tiene que dejarla vender sus productos cuando ni siquiera “sanciona a Elizabeth Loiza, por promocionar presuntas pruebas falsas de coronavirus”. Además asegura que Daneidy ya tuvo “suficiente castigo” y que, por lo tanto, “ya aprendió su lección y nunca más va a volver a romper una estación en su vida”.



Epa Colombia también recibió el apoyo del representante a la Cámara Inti Asprilla. El congresista del partido Alianza Verde le manifestó su apoyo a a través de su cuenta de Twitter.



"Me ofrezco a hacer todo lo posible para ayudar a Epa Colombia si ella lo desea, siempre he detestado y he pensado qué hay que combatir la mentalidad según la cual “todo lo del pobre es robado”", escribió.

Me ofrezco a hacer todo lo posible para ayudar a Epa Colombia si ella lo desea, siempre he detestado y he pensado qué hay que combatir la mentalidad según la cual “todo lo del pobre es robado”. — Inti Asprilla (@intiasprilla) March 5, 2021

