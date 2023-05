El influencer Nicolás Arrieta se ha caracterizado por varias polémicas en redes sociales como supuestos abusos a diferentes mujeres, expuestos por Luisa Fernanda W, las burlas por una pregunta errónea a ‘La Segura’ y burlarse cuando ‘La Liendra se quejó por su soledad, entre otros.



Esta vez la polémica viene por una pelea entre él y el influencer conocido como ‘Westcol’, en la cual se evidencian mensajes de lado y lado por el traspaso de una motocicleta.



Todo inició cuando Arrieta le regaló una moto a ‘Westcol’ , para lo cual el primero se encontraba adelantando trámites para realizar el traspaso del vehículo y le envío al nuevo propietario los documentos para la firma.

En la plataforma Twitch, Westcol evidenció las conversaciones entre los dos creadores de contenido, en las cuales se observan los mensajes de Arrieta: “Perrito ve y firmas y te la quedas. Es tuya con cariño, pero ayúdame con eso y ya, no seas así de creído” y “Si tienes amigos malos pregúntales por mí y a quien me conocen. Pa’ que sepas de pronto un poquito, yo no hablo de eso”, siendo este el mensaje que más molestó al influencer paisa, texto que hasta fue interpretado como una amenaza.



Westcol respondió este mensaje en su cuenta de Twitch y Kick: “No sé si de pronto es un sicario muy conocido en redes sociales o tiene genes de Pablo Escobar” y Arrieta le pidió que le devolviera la motocicleta que le había regalado porque no iba a esperarlo más.

Nico yo te amo pero deja la droga pic.twitter.com/p9Fr5tP5BQ — L Acg (@lacanon86) May 24, 2023

Westcol afirmó que no había adelantado el trámite del traspaso del vehículo porque se suponía que habia confianza entre los dos y que no lo vio necesario y que si es por tener una motocicleta, hoy en día el puede adquirir 200 motos iguales a esa.



Los dos jóvenes han dado su versión de las conversaciones y hay mensajes fuertes de parte y parte.

Entre los mensajes de algunos seguidores de Arrieta hay comentarios como: “Arrieta, yo lo sigo desde hace mucho, pero esta vez te pasaste y tienes que pararrrr, todo el mundo entiende lo del traspaso, pero tú reacción tocó un límite mal. Para hacer el traspaso no necesitas de ese niño, lo puedes hacer tú, se llama: traspaso indeterminado. Espero puedas salir de esta mala etapa”, “Bro, tú siempre has sido coherente con tus actos y con tus palabras, pero de buena de buena, sin fanatismos, estás haciendo las cosas mal, te rayaste re extrañamente, ni siquiera fuiste coherente hablando del tema”, entre otros.

