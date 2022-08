La boda entre Nicola Peltz y Brooklyn Beckham eclipsó el mundo del entretenimiento internacional, incluso, algunos medios se han animado a decir que este fue uno de los eventos del año por la cantidad de personalidades de la política, el deporte y la moda que estuvieron presentes en la celebración que se llevó a cabo el pasado 9 de abril.



Ahora bien, todo parece indicar que en los preparativos previos se empezaron a generar algunos roces entre Victoria Beckham, madre del fotógrafo recién casado, y su esposa, pues según resalta la revista ‘Variety’ esta no quiso usar un vestido diseñado por la ex Spice Girl en la boda.

De acuerdo con lo expresado por la actriz, ella sí había accedido a usar la prenda que diseñó su suegra, pero supuestamente la empresaria no tenía listo el vestido a tiempo, por lo que se decidió buscar un diseñador de la marca ‘Valentino’.



“Iba a hacerlo y realmente quería hacerlo, pero luego de unos meses me di cuenta de que su taller no podía hacerlo, así que tuve que elegir otro vestido”, aclaró a la revista.



Por su parte, la cantante no se ha expresado sobre el tema y las especulaciones sobre la mala relación entre la familia Peltz y los Beckham siguen creciendo.



Según el diario ‘The Mirror’ el exfutbolista y su esposa sintieron el maltrato de su nueva nuera, pues no fueron invitados a sentarse en la mesa principal. En cambio, el padre multimillonario de Nicola y su madre modelo sí compartieron el momento de la comida con la pareja.



A partir de ese momento, todo fue empeorando. Sin poder acostumbrarse al nuevo miembro de la familia, Victoria cree que la modelo se interpone entre ella y su hijo. Los Beckham, incluso, temen perder a Brooklyn, pues se volvió muy cercano a sus suegros y pasa mucho tiempo en los Estados Unidos con su familia política.



Una fuente cercana a la pareja mencionó a ‘Page Six’ que estas rencillas han provocado que “no se soporten y no se hablen, es más, la preparación del casamiento fue horrible”.



Por su parte, Brooklyn manifestó a ‘Variety’ “que todos se llevan muy bien”; sin embargo, se especula que esta pudo haber sido una declaración para bajar los humos en los medios de comunicación.



