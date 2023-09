Nicky Newman, influenciadora británica con más de 300 mil seguidores en la red social Instagram, falleció debido a un cáncer de mama en etapa 4.



Newman se convirtió en un portavoz de la prevención del cáncer de mama durante sus últimos días de vida. La mujer falleció a los 35 años, pero logró dedicar unas palabras de despedida a sus seguidores.



(Lea también: Estudio dio a conocer que la IA consigue detectar con mayor facilidad el cáncer de mama).

'Si estás leyendo esto significa que he muerto'

Su esposo fue quien compartió el emotivo mensaje que Newman dejó para sus admiradores: “Si estás leyendo esto significa que he muerto, pero lo resistí 5 años y medio, no está mal para una etapa 4 de pecho”, indicó.



“Y nada de decir ‘ella luchó su batalla sin sentido’, yo no perdí nada, el cáncer finalmente se hizo cargo y eso está bien, todos sabíamos que esto pasaría”, se lee en el post de Instagram.



Nicky Newman pidió a sus fans valorar la vida y dar prioridad a su salud: “Creo que nunca estemos preparados para escuchar las palabras, creemos que somos indestructibles y aparecerá una cura mágica, pero la verdad es que todos vivimos esta vida día a día (solo sabíamos que nuestros días son más cortos)”.

Finalmente, agradeció a quienes la acompañaron en el camino. “Les agradezco desde el fondo de mi corazón por estar aquí en cada paso del camino. Hay más por venir (con algunas cosas increíbles en proceso) que tendrán como objetivo continuar con este legado”, concluyó. Varios mensajes de lamentos se pueden leer tras sus declaraciones.

¿Quién era Nicky Newman?

En 2018 fue diagnosticada con cáncer de mama tras haber sufrido un aborto espontáneo. En varias ocasiones recordó que comenzó su batalla cuando se encontró un bulto sobre el pecho derecho, mientras tomaba una ducha.



Desde entonces, dedicó sus redes sociales a promover la detección temprana y a ayudar a otras mujeres que se encuentran en la misma situación.

En su perfil de Instagram logró formar una comunidad de más de 334 mil seguidores, quienes se mostraban preocupados por su estado de salud, pero siempre dándole ánimos para cumplir con sus tratamientos.

¿Cómo identificar el cáncer de mama?



Facebook Twitter Linkedin

Para el 2030 se estima que Colombia tendrá un incremento del 33 % en el número de casos nuevos de cáncer de mama. Foto: iStock.

El cáncer de mama se produce cuando las células anormales crecen en uno o ambos senos y desarrollan una masa identificada como tumor maligno, de acuerdo con información del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.



Las células cancerosas pueden diseminarse a los ganglios linfáticos y otras partes del cuerpo.



No se conocen las causas que lo generan, pero existen factores de riesgo que promueven su aparición como el sobrepeso, la falta de actividad física o antecedentes familiares.



(Le puede interesar: Cáncer de mama: 1 de cada 8 mujeres lo puede desarrollar, ¿cómo evitarlo?).



Para diagnosticar la enfermedad es necesario acudir con un especialista.



Algunas de las señales son:

Bulto en la mama o la axila (debajo del brazo)

Aumento del grosor o hinchazón de una parte de la mama

Irritación o hundimientos en la piel de la mama

Enrojecimiento o descamación en la zona del pezón o la mama

Hundimiento o dolor en el pezón

Secreción del pezón, que no sea leche

Cambio en el tamaño o la forma de la mama

(Además: Cáncer: Siete consejos para prevenir esta enfermedad). El Universal del Grupo de Diarios de América (GDA).

Lea más noticias...