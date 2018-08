Nicky Jam y su esposa se separan después de 18 meses de matrimonio

El cantante de reguetón Nicky Jam y la modelo colombiana Angélica Cruz pusieron fin a su relación tras más de 18 meses de matrimonio.



La pareja tuvo un matrimonio sumamente comentado. La boda civil se celebró en enero de 2017 y dio paso a una lujosa fiesta un mes después en Medellín, Colombia, donde asistieron diversas estrellas como J Balvin y Vin Diesel.

Los detalles del documento del trámite de divorcio fueron publicados en el programa ‘Suelta la sopa’, en donde se reveló que la sentencia del caso salió hace algunos días y el motivo de la separación es por “diferencias irreconciliables”.



También, indicaron que, antes de la cita con el juez, tanto Nicky Jam como Angélica Cruz, actuaron de forma civilizada. Además, la pareja desarrolló un acuerdo previo con el fin de terminar la relación en buenos términos.

Para evitar las especulaciones, se precisó en el documento del divorcio que la pareja no tiene hijos y que la modelo no está embarazada. También cuentan con una cláusula en referencia a la división de propiedades y un convenio de manutención.



Tras la difusión de estas noticias, el cantante ha evitado pronunciarse, por lo que todavía no hay un comunicado oficial con respecto al divorcio.



Cabe recordar que el intérprete urbano compró una mansión en la comunidad privada de Palm Island, Miami Beach, valorizada en 3,4 millones de dólares. El inmueble cuenta con dos pisos y amplios ambientes con un diseño moderno.



Cabe señalar que la pareja era muy reservada en torno a su vida privada y por ello son pocas las fotos o videos en los que se les podía ver juntos.



EL COMERCIO (Perú) / GDA