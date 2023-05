Hace unos días los cantantes de reggaetón Nicky Jam y Feid anunciaron que iban a unir sus talentos y colaborar en una nueva canción. Se sabe que este sencillo tendrá el nombre ‘69’, sin embargo, lo que más ha sorprendido es la peculiar forma en la que están promocionando la canción.

El paisa se sorprendió con el disfraz de su amigo y le comentó que solo le faltaba el bigote. Foto: Instagram @Feid

En su cuenta oficial de Instagram, Nicky Jam se dejó ver bastante creativo con esta colaboración, pues decidió disfrazarse del Ferxxo, algo que ha causado cientos de reacciones, comentarios y risas.



En sus historias se le pudo ver posando al intérprete de ‘El Perdón’ con unas gafas oscuras con marco blanco que dicen Ferxxo, algo que se ha vuelto muy característico del paisa. Esta imagen le causó gracia al antioqueño, quien le comentó: “Falta el bigoteee jajajajaja”.



Al parecer Nicky Jam se tomó este comentario muy en serio y publicó un post en el que se le ve afeitado con el bigote, una camisa blanca y una gorra verde, el color insignia del intérprete de ‘Classy 101’.

En la descripción de la fotografía el estadounidense acepta que este estilo no le convence mucho. “@feid me hice esta vaina para parecerme a ti y me parezco un tío [emojis de caritas riéndose a carcajadas] #69”, escribió.



Esta publicación ha sido todo un éxito y en menos de 24 horas ha acumulado medio millón de ‘me gustas’ y cientos de comentarios de los internautas, quienes no han dejado de reírse, incluso, algunos no han dudado en hacer memes con su imagen.



“Jajajajajajjajajj mi Tio Nickyyyy”; “¿Y ese filtro qué? jajajajaja que caja”; “Te ve Anuel y colapsa”; “La rompiste Nicky jajajaja”; “Lo que te queremos Nicky. El tío FERCHITO”; “Te súper luce morrrr”, se lee en los comentarios.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

