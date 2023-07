El reconocido cantante de reguetón, Nicky Jam, causó revuelo en las redes sociales, debido a su drástico cambio físico, donde se dejó ver con varios kilos menos.



Desde el lanzamiento de su último 'single' llamado '69' el pasado mes de junio en colaboración con Feid, el artista no era tendencia en las plataformas digitales.

Así que su reciente aparición con una nueva figura ha provocado la curiosidad de sus fans, quienes siguen de cerca sus proyectos, su carrera musical y su estilo de vida, gracias a que el estadounidense no duda en compartirlo todo a través de su cuenta de Instagram.



Desde 2021, a Nicky Jam se le ha visto publicar sus recurrentes salidas al aire libre, las prácticas de baloncesto, las visitas al gimnasio y los cuidados nutricionales que hacen parte de su plan de actividades para bajar de peso.



Rutinas que le ayudaron a perder 50 libras, cerca de 22 kilos durante el año mencionado, ya que el cantante presentaba un sobrepeso que sentía, lo estaba afectando en su rendimiento, según afirmó en ese entonces.

A partir de allí, el artista no abandonó su impulso y siguió manteniendo su cronograma de ejercicios y alimentación saludable hasta la fecha, lo que le ha permitido mantener el peso obtenido.



Sin embargo, parece que el autor de éxitos como 'Voy a beber' y 'Hasta el amanecer' tomó la decisión de darle una ayuda de más a su transformación.



A través de Instagram, los fanáticos se enteraron de que este se había sometido a un proceso quirúrgico el pasado mes de junio a manos del médico y especialista en cirugía bariátrica, Abel Bello.



Aunque no se conoce con precisión el día de la operación, se sabe que Jam se realizó una manga gástrica endoscópica. Un método utilizado en pacientes que sufren obesidad extrema, así como de obesidad menor, de acuerdo con la revista 'People'.



El doctor, que dirige un centro médico ubicado en República Dominicana y ha intervenido a otros famosos como la influencer 'Chikybombomreal', le agradeció al cantante por operarse en su clínica.



"Hay quienes en persona son mucho más humildes y agradables que en la foto. Auguramos más éxitos, salud, bendiciones, felicidad y prosperidad. Gracias por la confianza", escribió el experto en su cuenta de Instagram.

Ante la noticia, los comentarios de los fanáticos no se hicieron esperar en la publicación, pues hubo quienes elogiaron su proceso y otros que creyeron que la cirugía era innecesaria, ya que afirmaron que la delgadez de Nicky Jam podría ser algo exagerada.



"Nicky Jam espero estés supercontento, quedaste muy bien","El flaco con más flow dímelo, papi", "Me encanta lo bien que quedó", "Hermoso, chavito", "Es verano Nicky, que bien te ves", "No sé para qué, si él ya había bajado bastante. Va a quedar muy delgado","Nicky estás muy flaco, te ves más bonito con algo de carnita. Pásate por Colombia una semana y verás como te repones", fueron algunas de las opiniones más destacadas.



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO